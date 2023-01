Steam, nuovo gioco gratis disponibile per il fine settimana: è un grande action RPG

Da questo momento tutti gli utenti che possiedono un account su Steam potranno scaricare gratuitamente un nuovo grande action RPG per tutto il weekend, senza alcun costo aggiuntivo e senza che sia obbligatorio portare a termine alcun acquisto.

La nuova promozione del fine settimana è infatti dedicata a Scarlet Nexus, l’ambiziosa produzione di Bandai Namco (lo trovate in versione console su Amazon) che vi permetterà di affrontare avvincenti combattimenti psicocinetici.

Potrete affrontare questa avventura nei panni di entrambi i protagonisti, Yuito o Kasane, per scoprire gli eventi narrati da punti di vista diversi e con missioni differenti da portare a termine.

Si tratta della seconda prova gratuita del fine settimana offerta dallo store di casa Valve nel 2023: la scorsa promozione risale infatti alla prima settimana di gennaio, quando i giocatori hanno potuto provare uno sparatutto sci-fi.

Grazie alla nuova offerta del fine settimana, potrete anche scegliere di acquistare la versione completa approfittando di un generoso sconto del 75%, valido sia per le edizioni standard che per le versioni Deluxe e Ultimate.

Naturalmente non sarà però necessario approfittare di queste offerte per scoprire fin da subito Scarlet Nexus, totalmente gratis: non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria», se vorrete scaricarla in un secondo momento, oppure semplicemente «Avvia gioco» per dare subito inizio al download.

La prova gratuita sarà disponibile per 3 giorni, ovvero fino all’inizio della prossima settimana: avrete dunque tutto il weekend a disposizione per poter scoprire questa grande ambiziosa avventura in tutti i suoi dettagli.

Se prima di procedere con il download siete curiosi di scoprirne di più sulla produzione di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra dettagliata recensione dedicata di Scarlet Nexus.

E se siete invece alla ricerca di nuovi giochi da scaricare sul vostro PC, vi ricordiamo che su Epic Games Store sono già disponibili i nuovi omaggi gratuiti della settimana: si tratta di due produzioni in soggettiva.