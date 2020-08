Steam Game Festival tornerà in autunno con nuove demo

Purtroppo, l’attuale situazione di emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19 ha portato alla cancellazione di molti eventi dal vivo e le aziende sono state costrette ad organizzare manifestazioni in formato digitale. Tra queste c’è stato anche lo Steam Game Festival, svoltosi dal 9 al 14 giugno scorsi, appuntamento digitale che consentì alle persone di provare, dalla comodità delle loro case, delle anteprime dei giochi in arrivo – proprio come nelle fiere con presenza di pubblico è possibile confrontarsi con delle demo.

Geoff Keighley ha rivelato su Twitter che lo Steam Game Festival tornerà il prossimo autunno con una speciale edizione che si terrà dal 7 al 13 ottobre e darà ancora una volta modo di provare con mano alcune demo gratuite di diversi giochi in arrivo, spaziando dagli indie a prodotti dal budget più elevato.

Valve is planning another Steam Game Festival: Autumn Edition this Fall, running October 7 – 13. Another chance to play free previews of upcoming games. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 11, 2020

L’edizione estiva dell’evento ci ha consentito di mettere le mani sulle demo di videogiochi piuttosto interessanti. Nel nostro speciale, Domenico Musicò ha posto l’attenzione in particolar modo su cinque giochi: Under, particolare horror sviluppato da Globiss Interactive dove impersonerete Alexander Docker, un veterano della Prima Guerra Mondiale con un grave disturbo post-traumatico da stress, Eastern Exorcist, interessante action RPG a scorrimento laterale, A Jugger’s Tale, Projection: First Light, prodotto che ricorda l’apprezzatissimo Limbo, e Vigil: The Longest Night, titolo ideale per gli amanti dei metroidvania e soulslike.