Steam, al via i saldi invernali (e c’è davvero tanta roba)

I giocatori PC erano in trepidante attesa per l’inizio ufficiale dei saldi invernali su Steam, relativi a un gran numero di titoli offerti a prezzo davvero scontato.

A quanto pare, finalmente ci siamo: da oggi, 22 dicembre 2020, e fino al prossimo 5 gennaio 2021 (alle ore 19) il catalogo Valve vi darà modo di mettere mano a una valanga di giochi a costo ribassato.

Tra questi segnaliamo Control: Ultimate Edition a soli 19,99€, Mafia Definitive Edition a 29,99€, Fall Guys: Ultimate Knockout a 15,99€, oppure come Sekiro: Shadows Die Twice a 38,99€, Octopath Traveler a 29,99€ e Disco Elysium a 23,99€ (oltre a tanti altri ancora).

Per poter accedere all’elenco completo dei giochi offerti in forte sconto non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Per scaricare e installare un gioco dal catalogo Valve il procedimento è decisamente semplice: vi basterà infatti a ccedere a Steam se non avete già effettuato l’accesso con il vostro account personale. Subito dopo vi basterà scegliere la dicitura “Libreria” per visualizzare l’elenco dei giochi in vostro possesso. Poi, dovrete scegliere il gioco che desiderate installare e fare clic su di esso. Dopodiché selezionate “Installa” per installare il gioco e farlo partire sul vostro PC.

Non solo: sempre a partire da oggi, oltre ai titoli in offerta, i saldi danno modo agli utenti di votare per i giochi dell’anno 2020 su Steam, scelti in occasione dei saldi autunnali.