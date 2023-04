State of Play, ufficiale il nuovo evento dedicato a Final Fantasy XVI: ecco data e durata

Con un comunicato ufficiale rilasciato sul PlayStation Blog, Sony ha appena annunciato un nuovo evento State of Play in arrivo già per la giornata di domani, interamente dedicato a Final Fantasy XVI.

Il sedicesimo capitolo della saga di Square Enix (che potete prenotare su Amazon) sarà totalmente al centro di questa nuova presentazione PlayStation, che non dovrebbe includere al suo interno nessun ulteriore gioco.

Sony ha annunciato che la diretta potrà essere seguita sia su Twitch che su YouTube a partire da domani 13 aprile alle ore 23.00 italiane e avrà una durata di circa 20 minuti, anche se potrebbe comunque durare qualche istante in più.

Il nuovo State of Play ci darà dunque la possibilità di vedere più da vicino e in modo approfondito il gameplay di Final Fantasy XVI, preparandoci così al lancio in esclusiva su PS5 dal 22 giugno.

Stando a quanto descritto sul blog ufficiale, nella nuova presentazione ufficiale scopriremo «dettagli sull’ambientazione dark fantasy del gioco, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento spettacolare anticipato nei primi trailer».

State of Play presents more than 20 minutes of new Final Fantasy XVI gameplay this Thursday. Tune in live at 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST: https://t.co/nOULcwLVnQ pic.twitter.com/vNR9kGbxL6 — PlayStation (@PlayStation) April 11, 2023

Ma non saranno gli unici dettagli di Final Fantasy XVI a essere svelati, dato che il blog promette che lo State of Play includerà anche «tanto altro» nei suoi 20 minuti video, che però non dovrebbero includere nessun altro titolo.

Se siete dunque curiosi di scoprire tutte le principali novità sul nuovo capitolo dell’amatissima saga Square Enix, ricordatevi di segnare questo appuntamento sul vostro calendario: in ogni caso, anche sulle nostre pagine saremo subito pronti a riepilogarvi tutti gli annunci più importanti dell’evento.

Nel caso non vediate invece l’ora di vedere più da vicino ulteriori novità dal mondo PlayStation, vi ricordiamo che questo non dovrebbe essere l’unico evento in programma: un noto giornalista avrebbe infatti svelato una presentazione che dovrebbe svolgersi anche prima della Summer Game Fest.

Ricordiamo che proprio poche settimane fa si era svolta un’altra interessante e longeva presentazione video a tema Final Fantasy XVI, che già ci aveva mostrato gameplay inedito e svelato tante novità.

Square Enix ha anche avuto modo di elogiare fortemente la console next-gen di casa Sony, arrivando perfino a dichiarare che se FF XVI esiste lo deve solo alla potenza di PS5.