Star Wars Jedi Fallen Order avrebbe potuto essere un gioco ben diverso

Manca davvero poco al debutto ufficiale di Star Wars Jedi Survivor, nuovo episodio della saga videoludica canonica nell’universo di Guerre Stellari.

Sappiamo che questo nuovo capitolo (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) tenterà di migliorare in modo significativo diversi aspetti del suo capostipite, che molti hanno decisamente apprezzato.

Inoltre, è stato già confermato che per chi vorrà giocare su computer ci saranno dei requisiti di sistema decisamente massici, cosa questa che renderà il gioco davvero importante.

Ora, però, come riportato anche da PC Gamer, è emerso che il primo capitolo – ossia Star Wars Jedi Fallen Order – avrebbe potuto essere un gioco realmente differente rispetto all’action adventure su cui abbiamo messo le mani.

Stig Asmussen, director dei due capitoli della serie Star Wars Jedi, ha parlato di come lui ed il suo team abbiano dovuto fare i salti mortali per convincere Lucasfilm a utilizzare un guerriero Jedi come protagonista principale.

Questo perché, di fatto, sempre Lucasfilm voleva che Respawn lavorasse ad uno sparatutto ambientato nell’universo di Star Wars, con un protagonista in ogni caso sensibile alla Forza.

«Per Lucasfilm, gli Jedi sono come il Santo Graal. Ossia la cosa su cui sono più protettivi in assoluto, ad eccezione forse di Baby Yoda. Abbiamo dovuto chiedere il permesso di usarli.» ha spiegato Asmussen.

Lucasfilm alla fine avrebbe cercato un compromesso suggerendo un personaggio che utilizza la Forza come protagonista del gioco, probabilmente un contrabbandiere o un cacciatore di taglie, ma ad Asmussen l’idea non andava a genio.

«Sentivo come se fossi la persona sbagliata per il tipo di lavoro che volevano. […] Non ho mai lavorato ad uno sparatutto, avrebbero avuto bisogno di un altro team per fare ciò che volevano. Già che c’erano potevano anche chiedermi di realizzare un racing game».

Fortunatamente, Asmussen e il suo team sono infine riusciti a convincere Lucasfilm a dare vita a Cal Kestis, un Jedi particolarmente apprezzato dai fan.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PS5, Xbox Series X|S e PC. Per non perdervi nessuna notizia vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata al titolo in questione.

Per tutti i dettagli su edizioni e pre-order del titolo, invece, come sempre c’è il nostro articolo dedicato. Non perdetevelo e che la Forza sia con voi.