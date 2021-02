SSD, notebook e monitor a prezzo scontato tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a SSD, notebook, monitor ed accessori d’informatica.

Tra i vari articoli offerti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il notebook HP 255 G8, computer portatile animato dal processore AMD A4-3020e, accompagnato da 4GB di RAM e 256GB di SSD NVMe. Dotato di un design sottile e leggero, il notebook HP 255 G8 è la soluzione ideale per coloro che lavorano sempre in movimento. A completare la dotazione tecnica troviamo un display da 15,6″ con cornici strette e un generoso rapporto screen-to-body per offrire un’ampia superficie di visualizzazione per lavorare o usufruire di contenuti multimediali. La connettività con le periferiche esterne è garantita dalla presenza di molteplici porte USB, anche Type-C. La sicurezza dei vostri lavori è assicurata dalla presenza del chip integrato Trusted Platform Module (TPM), che fornisce chiavi di crittografia basata su hardware per proteggere i dati e le credenziali utente. Solitamente il notebook HP 255 G8 viene proposto a 529,90€, ma oggi potete averlo a soli 449,90€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a SSD, notebook, monitor ed accessori d’informatica tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

