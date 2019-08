Square Enix rilascia una valanga di colonne sonore tratte dalla serie Seiken Densetsu/Mana

La serie di giochi di ruolo targata Square Enix e chiamata Mana, è sicuramente tra le più amate al mondo (specie in Giappone).

In caso, vi rimandiamo alla nostra recensione del remake di Secret of Mana.

Ora, il publisher ha appena aggiunto ben 13 colonne sonore tratte proprio dalla saga di Seiken Densetsu su più piattaforme digitali (ossia Apple Music, Spotify, Amazon Music, ANiUTa, AWA, LINE MUSIC e SMART USEN).

Le soundtrack sono elencate poco sotto:

– Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden Original Soundtrack

– Seiken Densetsu -Final Fantasy Gaiden- Original Soundtrack

– Seiken Densetsu 2 (Original Soundtrack)

– Seiken Densetsu 2 SECRET of MANA Original Soundtrack

– Seiken Densetsu 3 (Original Soundtrack)

– Seiken Densetsu 4 Original Soundtrack -Sanctuary- (105 Track Version)

– Seiken Densetsu Legend of Mana (Original Soundtrack)

– Seiken Densetsu DS CHILDREN of MANA Original Soundtrack

– Seiken Densetsu HEROES of MANA (Original Soundtrack)

– Seiken Densetsu RISE of MANA Original Soundtrack

– Re: Birth / Seiken Densetsu Kenji Ito Arrange Album

– Secret of Mana Genesis / Seiken Densetsu 2 Arrange Album

– Seiken Densetsu 25th Anniversary Orchestra Concert CD (Live)

Siete pronti ad ascoltare tutte ma proprio tutte le vostre colonne sonore preferite della saga?

Ditecelo nei commenti!

Fonte: GN