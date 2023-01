Spyro the Dragon starebbe per tornare, di nuovo

Spyro the Dragon potrebbe tornare nel 2023, perlomeno stando a un indizio apparso online in queste ore e che ha subito messo in allerta i fan.

Il drago più amato del mondo dei videogiochi è apparso a sorpresa questa settimana nei post sui social media di Spyro Reignited Trilogy (che trovate su Amazon) e Crash Bandicoot 4: It’s About Time, grazie allo sviluppatore di Toys For Bob.

Dopo tutto, già nella recensione della Reignited Trilogy vi abbiamo spiegato che «Toys for Bob è forse lo sviluppatore più adatto a godere dell’eredità lasciata in dote, e l’uso dell’Unreal Engine 4, qui egregiamente utilizzato, potrebbe essere il punto da cui ripartire.»

Ripartenza che, di fatto, ora potrebbe concretizzarsi con l’arrivo di un capitolo nuovo di zecca, magari da annunciare nei prossimi mesi, come riportato da Insider-Gaming.

L’account Twitter ufficiale dello sviluppatore ha condiviso il messaggio: “Grandi mosse e GRANDE MOOD per il 2023 #LifeatTFB“, insieme a un collage di foto, loghi e concept per l’anno a venire.

L’immagine che accompagna il tweet è dedicata ovviamente al team di sviluppo nella sua interezza, ma negli angoli a sinistra si possono notare distintamente ben due videogiochi.

Call of Duty Ghost è visibile in basso a sinistra dell’immagine, ma in alto c’è invece un’aggiunta decisamente più interessante:ì, ossia un cenno al 25° anniversario dalla nascita di Spyro the Dragon.

Big moves and BIG MOOD for 2023 #LifeatTFB pic.twitter.com/Wna4Ulmerk — Toys For Bob (@ToysForBob) January 10, 2023

L’originale Spyro the Dragon è stato rilasciato per PlayStation nel 1998, considerando che il 2023 segna un quarto di secolo dal debutto del draghetto.

Con Spyro nascosto nell’angolo dell’immagine, è chiaro che Toys For Bob voglia strizzare l’occhio a qualche forma di annuncio legato al draghetto nel 2023. La domanda è: di cosa si tratterà? Al momento non ci è dato sapere, quindi tenete d’occhio le nostre pagine per saperne di più.

Parlando invece del ritorno del celebre marsupiale arancione, di proprietà di Activision Blizzard, è infatti in arrivo Crash Team Rumble e scimmiotterà il celebre Crash Bash, ma con le dovute differenze (niente arene, a quanto pare).