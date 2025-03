I 15 migliori giochi dal Future Games Show 2025

Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato, abbiamo assistito al nuovo appuntamento con il Future Games Show, in questo caso in edizione Spring Showcase.

Si tratta di una conferenza digitale che, ormai da qualche anno, fa da passerella a numerose produzioni dell'industria videoludica, con qualche scorcio dal mondo indie e da quello doppia A, ma anche qualche scorribanda da progetti più di vetrina.

Nel corso di un'ora e mezza, in una carrellata si sono così susseguite decine e decine di videogiochi, tra aggiornamenti su reveal già avvenuti e altri titoli che sono stati invece svelati per la prima volta.

Se avete perso lo show e volete recuperarlo, potete farlo direttamente con il video integrale qui sopra.

Se, invece, siete in cerca di quelli che a nostro avviso sono stati i migliori giochi, o quelli comunque più interessanti e da tenere d'occhio, abbiamo provato a selezionarne solo 15: ve li raccontiamo qui sotto, con i rispettivi video mostrati durante il Future Games Show 2025 - Spring Showcase.

Onimusha 2: Samurai's Destiny

Un dietro le quinte del gioco ha permesso di scoprire qualche piccola novità sul nuovo livello di difficoltà, dal nome auto esplicativo: Hell.

Ricordiamo che arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Switch il prossimo 23 maggio.

I Hate this Place

La polacca Bloober Team continua a essere iperattiva: dopo il nuovo idillio con Konami e il successo di Silent Hill 2 Remake, è la volta di un survival a tinte horror e dalla struttura open world, sviluppato in collaborazione con Skybound Games e basato sul fumetto omonimo.

Sembra molto stiloso e arriverà nel 2025 su PC. Qui maggiori informazioni.

Deathground

Non sarà Dino Crisis, ma magari può far battere il cuore di quelli che continuano a sperare in un suo ritorno. I dinosauri belli arrabbiati ci sono di sicuro...

L'uscita è attesa per quest'anno su PC.

Kingmakers

È uno dei giochi della conferenza che mi ha fatto alzare più di un sopracciglio, più che altro perché sembra un simulatore di battaglie medievali, se non fosse che in mezzo alla fanteria in cotta di maglia e agli elmi metallici dei cavalieri spuntano anche kalashnikov e altri fucili automatici.

Un mischione anacronistico che potrebbe avere un tocco unico per gli amanti degli shooter. Arriva su PC nel 2025.

System Shock 2 25th Anniversary Remaster

Dopo il ritorno del capitolo originale, Nightdive Studios rispolvera anche System Shock 2, annunciando una rimasterizzazione che arriva prestissimo.

Ci potremo giocare dal 25 giugno prossimo.

Mandragora

Di trailer in trailer, sembra sempre più interessante: si tratta di un action RPG dallo scenario fantasy, che ha uno stile molto carino e che ha messo in mostra il gameplay.

Ormai è vicinissimo al debutto, atteso su PC e console (PlayStation e Xbox) il 17 aprile.

Hawthorn

Un po' avventura, un po' simulazione della natura, un po' gioco chill: Hawthorn incuriosisce perché ci mette nei panni degli animali, facendoci impersonare un gufo che gironzola per i boschi, socializza e svolge le sue attività quotidiane. Più o meno.

Sembra un'idea piuttosto originale, presto avrà una campagna Kickstarter.

Industria 2

Ispirato dalle suggestioni di Half-Life, il franchise Industria si prepara al ritorno con il secondo capitolo, del quale è stato mostrato un po' di gameplay.

Nessuna data d'uscita, però, almeno per il momento.

Will: Follow the Light

Un gioco dagli scenari mozzafiato e contemplativi, che ha una natura incentrata sul comparto narrativo e che ci permetterà di navigare.

Potrebbe essere un nuovo interessante esponente del filone che vede illustri rappresentanti come Firewatch e What Remains of Edith Finch, staremo a vedere. Arriverà presto su PC e console.

Cloudheim

I giochi di sopravvivenza e crafting si moltiplicano a vista d'occhio, ma questo sicuramente ha qualcosa di intrigante nello stile (che fa molto Breath of the Wild).

È ambientato in un mondo norreno dove è già avvenuto il Ragnarok e si potrà giocare con costruzione, cooperativa con altri giocatori e scontri ravvicinati. Arriverà quest'anno su PC, Xbox e PlayStation.

Locomoto

Torniamo al chill con Locomoto, dove dovete guidare un treno in un mondo rilassante, mentre i vostri passeggeri sono uno più adorabile dell'altro.

Arriverà l'8 aprile su PC, più avanti anche su Switch.

Reanimal

I maestri dell'orrore quasi "carino" di Tarsier Studios (autori originali di Little Nightmares, per capirci) hanno dato un nuovo assaggio di Reanimal, il loro nuovo horror dove gli animali sono decisamente inquietanti e cercheranno di impedirvi di capire come scappare dall'isola in cui siete finiti.

Ne avevamo parlato nel dettaglio qualche mese fa, con la release che non è stata ancora fissata definitivamente.

FBC: Firebreak

La Oldest House di Control (lo trovate su Amazon) cerca una monetizzazione a coda lunga con FBC: Firebreak, che vede il Federal Bureau of Control alle prese con le contaminazioni dell'Hiss. Starà ai giocatori, in sfide multiplayer online, trovare il modo di sconfiggere gli umani corrotti e ormai irrecuperabili per contenere la situazione. Dopotutto, non può mica risolvere tutto solo la direttrice Faden...

Per un approfondimento sul gioco, che arriverà in estate, fate riferimento all'articolo dedicato.

Cronos: The New Dawn

Anche questo a firma Bloober Team, Cronos è costruito come un thriller dove l'apocalisse ha spazzato via tutti – eppure, possiamo ancora ottenere "qualcosa" dalle vittime già trapassate.

Avrà una forte impronta narrativa, che è anche l'aspetto su cui si sono concentrati gli autori in questo video. L'uscita è attesa per il 2025, ma per ora non abbiamo una data più precisa.

Painkiller

Ormai oltre vent'anni fa, gli amanti degli shooter poterono mettere le mani su Painkiller, che senza troppi giri di parole si ispirava ai maestri degli FPS (come Doom e Serious Sam).

Saber Interactive e 3D Realms hanno deciso di riesumare il franchise, creando un nuovo episodio che si basa sull'originale e che arriverà nel corso del prossimo autunno su PC e su console.