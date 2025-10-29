Halloween non è una data sul calendario, ma uno stato mentale. È la notte in cui le ombre diventano più lunghe, in cui il joypad diventa un’arma contro l’ignoto e il televisore una finestra su universi che non vorremmo mai abitare. Nel 2025, il terrore videoludico ha assunto forme sempre più raffinate, più sottili, più disturbanti. È un orrore che non urla: sussurra. E quando lo fa, la sua voce resta dentro la testa, come un’eco che non smette mai di risuonare.

Abbiamo quindi raccolto dieci esperienze che, più di altre, riescono a incarnare questa sensazione di disagio viscerale e attrazione morbosa. Dai deliri metanarrativi di Alan Wake 2 al silenzio agghiacciante del Silent Hill 2 Remake, passando per il panico claustrofobico di Alien: Isolation e la follia rétro di World of Horror.

È un viaggio attraverso i molti volti della paura videoludica, e ognuno racconta un frammento diverso del nostro rapporto con l’ignoto.

Resident Evil Village – Il gotico che non muore mai

Il capitolo più recente della saga di Capcom è come un vecchio film in bianco e nero improvvisamente colorato: familiare, ma sempre più inquietante. Resident Evil Village è un mosaico di orrori, un’antologia gotica che mescola licantropi, streghe, bambole possedute e un villaggio che sembra uscito da un incubo carpatico. Ethan Winters non è un eroe: è un uomo normale gettato in un inferno barocco, fatto di castelli e cripte.

Capcom ha creato una sorta di parco tematico dell’orrore, dove ogni sezione del gioco rappresenta una diversa declinazione della paura. Lady Dimitrescu è ormai un’icona pop, ma il vero orrore si cela nei sotterranei della Casa Beneviento, dove il gioco abbandona ogni logica per sprofondare in una psicosi tangibile. È qui che il giocatore capisce che non esiste salvezza, ma solo un lento, inevitabile crollo psicologico.

Soma – La paura di essere (ancora) vivi

Il capolavoro di Frictional Games è il più grande inganno del genere horror: non spaventa per ciò che mostra, ma per ciò che suggerisce. Ambientato in una base sottomarina dove la coscienza umana è diventata software, Soma ci costringe a porci domande che non vogliamo affrontare. Cosa significa essere vivi? Dove finisce l’uomo e inizia la macchina?

Ogni corridoio allagato, ogni luce tremolante, ogni voce registrata è un pezzo di un puzzle filosofico che non ammette risposte facili. Soma non ci fa urlare: ci lascia in silenzio. E quel silenzio, a fine gioco, pesa come una condanna.

Alan Wake 2 – La penna, la paura e il buio

Remedy ha fatto ciò che sembrava impossibile: trasformare un cult del 2010 in un manifesto moderno del terrore psicologico. Alan Wake 2 è letteratura interattiva travestita da survival horror, una storia che si scrive mentre la vivi. Saga Anderson, l’agente dell’FBI che indaga su Bright Falls, è la nuova lente con cui osserviamo il declino mentale dello scrittore più sfortunato della storia dei videogiochi.

Ma il vero colpo di genio è il modo in cui il gioco si specchia nel giocatore, sovrapponendo realtà e finzione fino a farle collassare una sull’altra. Alan Wake 2 non si limita a spaventare: ti fa dubitare della tua stessa percezione. E quando i titoli di coda scorrono, non sai più se hai giocato un horror o un sogno febbricitante.

Prodotto in caricamento

Alien: Isolation – Lo xenomorfo non dimentica

Ci sono giochi che invecchiano, e poi c’è Alien: Isolation, che dopo oltre dieci anni continua a essere una lezione di design. Nessuno ha mai reso così bene la sensazione di essere preda. Amanda Ripley, figlia della leggendaria Ellen, vaga per la stazione Sevastopol con il fiato corto e la torcia tremolante, mentre un’intelligenza artificiale sadicamente imprevedibile la bracca senza tregua.

La genialità del titolo di Creative Assembly sta nel rendere l’attesa più insopportabile dell’azione. Sentire lo xenomorfo strisciare nei condotti, senza vederlo, è un’esperienza quasi fisica. E quando finalmente appare, è troppo tardi. Sempre.

Silent Hill 2 Remake – La nostalgia è il mostro più crudele

Rifare Silent Hill 2 era un rischio enorme, ma Bloober Team ha accettato la sfida. Il risultato è un rifacimento che rispetta la poetica dell’originale, amplificandone il dolore e la solitudine. James Sunderland torna a cercare la moglie in una città che sembra un’allucinazione collettiva.

La modernità grafica non annulla la nebbia, la potenzia. Le nuove texture e i dettagli anatomici dei mostri rendono l’esperienza quasi oscena, nel senso più letterale. Ogni angolo di Silent Hill è un ricordo marcio, una ferita che non si rimargina. È l’horror come terapia fallita.

World of Horror – Junji Ito incontra il videogioco

Non tutti i brividi nascono dal realismo grafico. World of Horror dimostra che un’estetica 1-bit può terrorizzare più di mille shader ray-tracing. L’opera di Paweł Koźmiński è un omaggio dichiarato all’immaginario di Junji Ito: volti che si deformano, rituali impossibili, divinità cosmiche che emergono dal mare.

Ogni partita è diversa, ogni storia è una spirale di follia. Il gioco è un incubo procedurale dove il caso è il vero mostro. In un’epoca di remake e sequel, World of Horror è una lezione di purezza: il terrore è una sensazione, non una texture in 4K.

The Mortuary Assistant – La calma del terrore

Pochi giochi hanno saputo sfruttare la paura della routine come The Mortuary Assistant. Preparare cadaveri in un obitorio non è esattamente un passatempo rilassante, ma è la normalità del gesto che rende tutto più inquietante. Qui non si fugge, non si spara, non si urla: si osserva. E più si osserva, più il mondo comincia a deformarsi.

Il demone che aleggia tra le salme non è solo una minaccia sovrannaturale: è la rappresentazione dell’assuefazione al macabro. Il vero orrore, in fondo, è accettare che ci si abitua anche alla morte.

Luigi’s Mansion 3 – Il brivido secondo Nintendo

Tra un cadavere e una possessione demoniaca, serve anche un po’ di leggerezza. Luigi’s Mansion 3 è la prova che l’horror può essere anche comico, colorato, perfino tenero. Luigi, pavido per definizione, affronta fantasmi in un hotel che cambia volto a ogni piano.

La genialità sta nella fisica slapstick e nei puzzle ingegnosi, ma dietro i sorrisi si nasconde una lezione fondamentale: anche la paura può essere addomesticata. Nintendo trasforma il terrore in gioco di società, ma senza mai banalizzarlo.

Mouthwashing – La fame, la colpa, il vuoto

Un titolo indipendente, stilisticamente grezzo ma concettualmente devastante. In Mouthwashing, ci troviamo a bordo di una nave spaziale alla deriva, circondati da un equipaggio che lentamente scivola nella disperazione. Non ci sono mostri da combattere, ma decisioni da prendere, e ognuna pesa come un macigno.

Con il suo stile grafico da era PSX e i dialoghi che oscillano tra ironia e tragedia, Mouthwashing è la dimostrazione che l’orrore non ha bisogno di budget milionari. Basta la consapevolezza di essere complici di un destino inevitabile.

Signalis – L’amore ai confini del cosmo

In un futuro distopico dove l’umanità si è meccanizzata, Signalis racconta una storia d’amore. Ma è un amore marcio, spezzato, e per questo umano. Le influenze di Silent Hill e Resident Evil si fondono in un’estetica rétro che rende ogni ambiente familiare e alieno al tempo stesso.

Il viaggio di Elster, una replica androidica in cerca della sua compagna, è un’odissea di dolore e memoria. È horror, ma è anche poesia. Un grido elettronico nel vuoto interstellare.

Quest’anno, più che mai, l’orrore videoludico sembra guardare dentro di noi. Non si accontenta di farci saltare sulla sedia: vuole farci pensare. Dalle paure digitali di Soma ai deliri pulp di Alan Wake 2, il filo conduttore è uno solo: la consapevolezza che l’incubo più autentico è la mente umana.

Forse, in fondo, giochiamo agli horror proprio per questo. Per domare le nostre paure in un ambiente controllato, per dare un nome ai nostri demoni e per ridere quando finalmente li vediamo scomparire sullo schermo.

Almeno fino al prossimo Halloween. Perché si sa: la notte, nei videogiochi come nella vita, non finisce mai davvero.