5 piccole perle videoludiche che abbiamo scoperto alla MGW 2024

MILANO – Tra le tante attività legate ai videogiochi presenti in ogni edizione di Milan Games Week & Cartoomics, una delle più interessanti è lo spazio dedicato agli indie italiani, e questa edizione 2024 non ha fatto eccezione.

In quest’area, chiamata Indie Dungeon, si trovavano circa una quindicina di titoli italiani indipendenti, compresi i cinque finalisti dell’annuale concorso Red Bull Indie Forge, che entro metà dicembre premia due titoli, uno scelto dalla giuria e l'altro dal pubblico.

Tra i videogiochi presenti, alcuni li avevamo già visti all’evento del Bologna Game Farm di quest’anno, come ad esempio Block Number 5, Sliding Hero e tERRORbane Viral – e, come vi avevamo raccontato in passato, si riconfermano tutti titoli dal grande potenziale.

Gli altri indie presenti non erano però da meno e sono stati molti ad aver catturato la nostra attenzione. Ne abbiamo scelti cinque che ci hanno particolarmente incuriosito, ma se siete interessati a sapere quali fossero anche gli altri, potete trovarli sul sito dell’evento e su quello del Red Bull Indie Forge.

Dino Path Trail

Se amate tanto le ambientazioni western quanto i dinosauri, allora questo è il gioco che fa per voi.

Dino Path Trail è un survival roguelike creato da Void Pointer e uno dei finalisti del Red Bull Indie Forge (che ha appena portato a casa la vittoria del pubblico). Il titolo fonde il fascino del Far West con un'ambientazione unica in cui i dinosauri non si sono mai estinti.

La parte survival è ispirata a titoli come Don’t Starve, mentre per la parte roguelike l’ispirazione arriva più da titoli come Hades e The Binding of Isaac: da qui arriva la visuale isometrica in 3D con un’estetica molto colorata e vivace.

Il sistema di combattimento è basato sul tempismo, in quanto per massimizzare i danni degli attacchi con le armi da fuoco è necessario colpire al momento giusto.

Le ambientazioni sono dei mini open world procedurali, che cambiano a ogni partita tramite un sistema creato internamente dagli sviluppatori. C’è anche una storia che, a detta dei creatori stessi, ricalca un po’ le dinamiche di Hades.

La protagonista è Lucy, una ragazza a cui dei banditi hanno ucciso la madre e rapito la sorella. La giovane riesce a sfuggire loro e intraprende un viaggio per salvare la sorella – viaggio dove, a quanto pare, non mancheranno misteri e sorprese.

La cosa interessante del gioco sono ovviamente i dinosauri, realizzati con accuratezza scientifica grazie alla collaborazione con un paleontologo, Filippo Bertozzo; nel gioco si dividono in erbivori pacifici, predatori aggressivi e creature addomesticate utili anche al viaggio di Lucy.

Un roguelike dall’ambientazione interessante che ancora non ha una data d’uscita ufficiale, ma si pensa possa arrivare entro il prossimo anno.

The Crazy Hyper Dungeon Chronicles

Uno dei titoli più affascinanti presenti nella selezione del Red Bull Indie Forge (e freschissimo vincitore) è questo strano dungeon crawler in pixel art creato da Fix-a-Bug. Il titolo ha al suo interno elementi roguelite, ma è basato soprattutto sull’esplorazione e sui combattimenti.

La cosa interessante è che il giocatore può scegliere tra tre profili di gioco: il Distruttore, concentrato sull’azione pura con sfide di combattimento più intense; l’Esteta, che favorisce la narrazione ricca e dialoghi complessi; e l’Esploratore, che si focalizza su enigmi e quest aggiuntive.

Ogni profilo altera significativamente il gameplay, rendendo il gioco quasi un’esperienza multipla.

Il titolo, a detta dello sviluppatore, è ispirato a un grande classico uscito nel 1987 e chiamato Dungeon Masters, ma riprende anche elementi di altri giochi, come il recente Undertale. Il sistema di combattimento è gestito in maniera simile, con alcuni mini giochi che determinano l’efficacia degli attacchi – ma anche altri aspetti: ad esempio, bisognerà premere il tasto al momento giusto, quando il simbolo dello scudo si allinea a quello della spada, per una difesa perfetta.

Oltre a questo sistema, però, si dovrà fare riferimento anche al posizionamento dei nemici e all’utilizzo di diverse abilità speciali. Ci saranno poi enigmi, passaggi segreti e molto umorismo, anche con tante citazioni dalla cultura pop anni ’80 e ’90.

A detta degli sviluppatori, The Crazy Hyper Dungeon Chronicles dovrebbe uscire entro il secondo quarto del 2025 e al momento presenta una durata che si attesta intorno alle 12-14 ore, ma che potrà espandersi anche fino a 20 ore per chi vorrà completare tutto al 100%.

Se volete provarlo su Steam è disponibile una demo.

Darwake: Awakening from the Nightmare

Quello che ci ha inizialmente catturato di questo titolo creato da LF Vision è stata l’estetica, un 2D che incarna atmosfere da incubo, che a molti ricorderanno Little Nightmares. A detta degli sviluppatori, però, il tutto è molto più ispirato a titoli come Limbo, Inside e Machinarium.

Il gioco è un’avventura in due dimensioni basata principalmente su enigmi da risolvere, soprattutto ambientali. Questi però sono enigmi da incubo e lo diciamo proprio perché è il gioco stesso a essere ambientato all’interno di un incubo.

Il protagonista è infatti il giovane Darwin, rimasto intrappolato in un oscuro mondo onirico basato sui suoi ricordi. Nonostante la sua famiglia tenti in tutti i modi di risvegliarlo, consultando anche i più illustri medici, l’unico vero modo perché Darwin possa salvarsi è tramite la sua forza di volontà.

Così starà al giocatore accompagnare il ragazzo in questo viaggio onirico dall’atmosfera lugubre e pieno di creature inquietanti. Proprio il design delle creature è uno dei punti forti della produzione, grazie a una ricerca artistica molto approfondita che ha permesso di creare ambientazioni e mostri davvero ispirati.

Il titolo non ha ancora una data d’uscita, ma su Steam ne è già disponibile una demo, che a quanto dichiarato dagli sviluppatori è stata molto apprezzata e giocata nel mondo, anche da diversi content creator con milioni di iscritti.

L’apice però si è avuto quando il gioco è stato notato e ricondiviso da Hideo Kojima sul suo profilo Twitter personale, tanto che gli stessi sviluppatori pensavano che lo screenshot del tweet mandato loro fosse un fotomontaggio e si trattasse di uno scherzo.

Le avventure di Tango Rio

Se amate le avventure punta e clicca degli anni ’90, piene di umorismo ed enigmi strampalati, allora questo è l’indie giusto per voi.

Il gioco si chiama Le Avventure di Tango Rio ed è stato creato da Bean Adventure Agency, team di sviluppo di Lucca, che di recente si è distinto per essere l’artefice del progetto fan made chiamato The Booze of Monkey Island (scaricabile gratuitamente da Itch.io), omaggio alla celebre avventura di Lucasart, che ha saputo attirare l’attenzione di tutto il mondo videoludico.

Ora però il team vuole dedicarsi a un’avventura tutta propria e da qui nasce il gioco Le avventure di Tango Rio, titolo interamente disegnato a mano e che ricalca perfettamente le avventure punta e clicca anni ’90, sia nell’umorismo che nelle meccaniche di gameplay.

Le interazioni che sarà possibile avere con gli oggetti sono infatti le tre classiche: usa, guarda, parla; ma a stupirci, nella breve demo a noi mostrata, è stato il mini-gioco in cui in pratica si gioca nei panni di San Pietro, che deve decidere chi mandare all’inferno, chi in paradiso e chi in purgatorio tramite la semplice pressione di un pulsante.

L’avventura ha per protagonista appunto Tango Rio, che di lavoro fa il postino ed è fissato con la burocrazia. Per gli eventi del destino, però, il nostro postino si ritrova in un arcipelago polinesiano alla ricerca del padre scomparso due anni prima, e questo incipit è solo l’inizio di un’avventura grande e folle tanto quanto quelle viste ai tempi d’oro di Lucasart.

L’umorismo, come spiegato dallo sviluppatore, vuole rifarsi però a delle atmosfere più italiane, ma senza andare troppo nello specifico per essere comprensibile anche al pubblico straniero. L’esempio scelto per farci comprendere il tipo di atmosfera desiderato è quello dei film di Bud Spencer e Terence Hill.

Il gioco al momento è in piena campagna Kickstarter e, nell’attimo esatto in cui vi scriviamo, a tre settimane dalla fine mancano appena 500€ per finanziare il progetto. Una volta finanziato, i lavori dovrebbero concludersi entro un anno, rendendo il titolo disponibile, se tutto va bene, a dicembre del 2025. Se però volete farvi un’idea del gioco potete scaricare già ora una demo giocabile.

On Your Tail

Era già stato presentato agli Italian Video Game Awards di luglio, ma finalmente sta per uscire On Your Tail, titolo di Memorable Games che ci porta nelle atmosfere di una tipica estate italiana.

Il gioco è un live sim con elementi investigativi ambientato nella piccola cittadina immaginaria di Borgo Marina, ispirata ai luoghi vacanzieri presenti nelle zone liguri delle Cinque Terre.

La protagonista è Diana, una capretta antropomorfa che di lavoro fa la scrittrice; dopo che il suo lavoro è stato rifiutato, però, si mette alla ricerca di una fonte d’ispirazione, che spera di trovare proprio in questo luogo vacanziero che in realtà nasconde molti misteri.

Il gioco darà dunque spazio sia agli elementi investigativi che a quelli più slice of life. Ad esempio, Diana potrà fare amicizia con i tanti abitanti e ottenere anche delle missioni da loro. Potrà poi partecipare a diversi divertenti mini-giochi presenti in città, come la pesca o le biglie sulla spiaggia, o fare qualche lavoretto part-time per guadagnare un po’ di soldi.

Ovviamente anche la parte investigativa sarà molto importante. Nel gioco ci sarà un mistero principale che lega tutte le vicende, ma anche altri misteri minori da risolvere.

Il sistema di gioco è piuttosto unico, dato che Diana avrà con sé un oggetto chiamato Cronolente, che le permette di indagare sulle scene del crimine per vedere come queste erano prima del reato. Una volta ottenuti tutti gli indizi, si potrà ricreare la vera e propria scena del crimine tramite un diorama – e qui Diana dovrà utilizzare le carte ottenute tramite gli indizi trovati per ricostruire il giusto ordine degli eventi.

L'uscita del gioco è prevista per il 16 dicembre su PC, con un lancio successivo su Nintendo Switch a febbraio. Attualmente però su Steam è presente una demo.

Il mix tra atmosfere estive, life sim ed enigmi e misteri sembra molto interessante e per fortuna non dovremo aspettare molto per scoprire come sarà il gioco completo.