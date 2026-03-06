Siamo nel marzo del 2026 e a Redmond le cose non sono poi così tanto cambiate rispetto al 2013, anzi... le cose sono persino peggiorate. Il cambio della guardia ai vertici, con l'addio di Phil Spencer dopo quasi quarant'anni e l'arrivo di Asha Sharma, ha sancito la fine di un'era basata sui sorrisi, sulle promesse di un ecosistema sconfinato e sull'idea, forse troppo utopica, che "quando tutti giocano, tutti vincono".

La verità è che il mercato non perdona, e Xbox, per la prima volta dai tempi disastrosi del lancio di Xbox One, si trova a dover giustificare la sua stessa esistenza come piattaforma fisica.

Eppure, proprio in questo momento di smarrimento generale, si intravede una piccole luce nell'oscurità (anche se per ora solo apparente). Sharma ha parlato di un ritorno alle origini, rimettendo la console al centro di tutto. Ma le parole, per quanto rassicuranti, non bastano più a un'utenza stanca di aspettare "l'anno prossimo" e forse è anche per questo che è stata svelata Project Helix prima del tempo, ovvero il nome in codice della prossima console di Microsoft.

Oltre a questo, però, per tornare a competere davvero, per non essere solo un servizio in abbonamento glorificato, Xbox ha bisogno di una terapia d'urto. Una serie di manovre nette, coraggiose e forse impopolari nel breve termine, ma vitali per la sopravvivenza del brand. Ecco quali potrebbero essere, a mio avviso, il manifesto per la rinascita.

Gli store esterni e l'inizio di qualcosa di nuovo

Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno finalmente trovato una conferma ufficiale nelle parole della nuova CEO di Microsoft Gaming. Project Helix non sarà una semplice console, ma una macchina dall'architettura ibrida capace di far girare nativamente sia i giochi Xbox che l'intera libreria PC.

Da un punto di vista puramente hardware, è il sogno proibito che si avvera: poter accedere ai propri store preferiti dal divano, con l'ottimizzazione di una console.

Però attenzione: l'hardware aperto non sostituisce l'identità di un brand. Se decidiamo di comprare una macchina solo per farci girare Steam o Epic Games Store, sto comprando di fatto un PC travestito, non una Xbox.

Sharma quindi avrà l'arduo compito di dare un'anima a questa "scatola". La console deve necessariamente tornare a essere un luogo con un suo ecosistema unico: un'interfaccia proprietaria fulminea (addirittura ha accennato al possibile ritorno della blades), feature sociali esclusive e un senso di appartenenza.

L'apertura ai client esterni deve essere il valore aggiunto, la ciliegina sulla torta, ma assolutamente non le fondamenta dell'intera piattaforma. Senza una visione chiara, Project Helix rischia di diventare solo un modo per far acquistare giochi su store terzi su hardware sovvenzionato da Microsoft, il che perderebbe notevolmente di importanza.

L'arte del passo indietro

Bisogna essere piuttosto onesti. Sono consapevole che le esclusive permanenti lato Xbox sono ormai il passato e onestamente mi va benissimo così, ritengo che il concetto di esclusiva sia superato e preferisco che i giochi siano disponibili ovunque. I costi di sviluppo dei Tripla A rendono necessario aprirsi al mercato PlayStation e Nintendo per rientrare negli investimenti, soprattutto per Xbox.

Tuttavia, esiste un margine di manovra tra "tutto esclusivo" e "tutto ovunque al Day One". Xbox deve fare un leggero, calcolato passo indietro. La soluzione è l'esclusività temporale chirurgica: dai 6 ai 12 mesi per i grandi titoli single-player. Volete esplorare la prossima grande avventura di Obsidian o inXile? Potete farlo subito, ma dovete essere nel nostro ecosistema. Gli utenti PlayStation lo giocheranno, certo, ma un anno dopo.

Oltre al fattore temporale, serve garantire vantaggi tangibili e permanenti a chi gioca "in casa". Espansioni incluse gratuitamente, scontistiche pesanti, skin esclusive, o magari versioni tecnicamente superiori grazie a ottimizzazioni native per l'hardware proprietario (cosa che in questo momento non sta accadendo).

Giocare un titolo Microsoft su una console Microsoft deve tornare a essere l'esperienza definitiva e privilegiata, non una delle tante opzioni sul tavolo, se non la peggiore. A conti fatti non dovrebbero spostare numeri, ma almeno si ritornerebbe a dare un senso e un'identità alla macchina.

Salvare il Game Pass dal suo stesso peso

Ritengo con sincerità (e so che alcuni di voi non sono d'accordo) che il Game Pass è stato la più grande invenzione dell'ultimo decennio videoludico, ma va comunque sottolineato che oggi rischia di collassare sotto il suo stesso peso.

Gli aumenti di prezzo continui, giustificati dall'inclusione di titoli mastodontici fin dal lancio, stanno allontanando l'utenza casual. Pagare cifre che ormai superano agilmente la soglia dei venticinque dollari mensili per il tier massimo inizia a essere psicologicamente difficile da digerire per chi gioca magari due ore a settimana.

Il Pass deve necessariamente calare di prezzo, o quantomeno offrire un tier d'ingresso molto più aggressivo. La soluzione? In primis rimuovere Call of Duty dall'equazione del Day One, o perlomeno dal livello base.

Includere un gioco del genere, che da solo macina miliardi di dollari di vendite tradizionali, drena risorse spaventose che vengono poi scaricate sull'abbonato. Scorporare i "mega-blockbuster" per abbassare l'abbonamento intorno ai 13-15 dollari rimetterebbe (quindi 14,99 euro) il Game Pass nella sua dimensione ideale: il miglior servizio di scoperta per titoli medi, indie e per il catalogo storico, accessibile a tutti senza dover accendere un mutuo.

Sì, avete capito bene: sacrificare i tripla A day one, mantenendo i giochi indie e AA dei propri studi (che comunque pochi non sono durante l'anno), potrebbe davvero aiutare molto sia l'abbonamento che le vendite dei giochi, magari garantendo delle scontistiche per i giochi dei propri studi per chi si abbona.

Imparare di nuovo a fare marketing

Ormai i giochi, paradossalmente, ci sono. La qualità media delle ultime uscite è buona, a tratti ottima. Ma se uscite per strada e chiedete a un passante quale sia il grande gioco del momento, vi risponderà citando un titolo PlayStation o Nintendo.

Il marketing di Xbox è clinicamente morto da quindici anni. Dai tempi di Xbox 360, quando il marchio trasudava aggressività, cultura pop e una sana dose di arroganza, la comunicazione si è appiattita su toni corporativi, conferenze asettiche e post su X simpatici ma inefficaci.

Serve un lavoro drasticamente più incisivo. I giochi vanno spinti con campagne pubblicitarie martellanti, collaborazioni fuori dagli schemi, eventi dal vivo che buchino lo schermo. Bisogna creare il bisogno, l'evento che in questo momento non c'è più.

Se si ha tra le mani un prodotto valido, bisogna urlarlo dai tetti (e mi aspetto questo da un lancio di Forza Horizon 6 o Fable). Sharma, con il suo background in Meta, dovrebbe sapere bene come manipolare l'attenzione del pubblico. È ora di smettere di fare i "bravi ragazzi" dell'industria e tornare a mostrare i muscoli, anche perché non sembra che gli altri stiano facendo i docili.

Oltre a questo, se davvero la prossima mossa sarà una console ibrida, un "PC da salotto", allora c'è un retaggio del passato che deve essere eliminato: l'abbonamento per giocare online.

L'idea di pagare un dazio per accedere ai server multiplayer è nata proprio con Xbox Live, ed è stata una mossa furba due decenni fa.

Oggi però è un anacronismo insopportabile, perché su PC, il multiplayer è gratuito da sempre. Se l'obiettivo è unificare i mondi, non puoi mantenere un paywall artificiale solo per chi usa il controller seduto sul divano.

Rimuovere il costo dell'online per tutti i titoli (non solo i free-to-play) sarebbe un colpo PR decisamente importante. Magari non sposterà milioni di console dall'oggi al domani, ma lancerà un messaggio inequivocabile al mercato: "Noi siamo la piattaforma aperta e pro-consumatore, gli altri vi fanno pagare per usare la vostra connessione internet". È una scelta che in un modo o nell'altro, riesce a definire un'identità.

Alla ricerca della "bomba"

Tutto questo, però, crolla come un castello di carte se manca l'innesco. E l'innesco, nel nostro mondo, è e sarà sempre il videogioco. Parlo della grande opera capace di smuovere le masse, di vendere hardware da solo, di monopolizzare le discussioni su YouTube, Twitch e Reddit per mesi.

A Xbox questo fenomeno manca dai tempi in cui Halo 3 o Gears of War dettavano legge. Oggi, persino Master Chief ha perso il suo mordente, vittima di gestioni discutibili. Tutti pensavamo che la scintilla sarebbe stata Starfield. Lo abbiamo sognato, lo abbiamo atteso come il messia, ma pur vendendo bene e avendo una sua discreta fan base, non è riuscito a imporsi come il fenomeno culturale di massa che Todd Howard aveva in mente.

Ora, tutte le speranze di questa generazione (e forse della prossima) convergono su un solo titolo: Fable. Il reboot firmato Playground Games ha un peso gravosissimo sulle spalle. Non deve solo essere un bel gioco; deve essere un capolavoro, ma deve essere il The Witcher 3 o lo Zelda: Breath of the Wild di Microsoft.

Anche se sappiamo che le logiche attuali lo porteranno ovunque, Fable è l'ultima, vera cartuccia per dare un boost di marketing colossale al brand Xbox. Deve uscire in uno stato di grazia tecnica, deve stupire, deve fare innamorare. Se Fable dovesse fallire o rivelarsi solo un "buon compitino", non servirà a nulla per la divisione gaming di Microsoft.

Il coraggio di essere scomodi

Ogni volta che osservo e rifletto sulle potenzialità di Microsoft nel gaming, mi chiedo come sia possibile che la situazione attuale sia così e c'è sempre un misto di rabbia (genuina sia chiaro) e speranza. Rabbia, perché Microsoft ha avuto per anni tutte le carte in regola (i soldi, gli studi, il talento) per fare bene sul mercato, ma si è persa in un labirinto di strategie confuse e sottomissioni preventive. Speranza, perché il fondo è stato toccato, e da qui si può solo risalire.

Asha Sharma si trova davanti a una tela lacerata e sappiamo tutti che ricucirla richiederà decisioni molto difficili che inizialmente non faranno felici nessuno. Bisognerà anche accettare delle verità scomode, ovvero che la crescita infinita degli abbonamenti era un'utopia o ammettere che fare giochi bellissimi è inutile se non si sa minimamente come venderli.

Xbox ha bisogno di smettere di voler essere la "Netflix dei videogiochi" per tornare a puntare, fieramente e senza complessi di inferiorità, la migliore piattaforma (console o PC che sia) dove giocare i migliori videogiochi.

La strada è lunga, in salita e piena di rovi, ma se c'è un'azienda al mondo che ha il capitale per permettersi questa resurrezione, quella è Microsoft. Ora serve solo il coraggio di premere il tasto Start e ricominciare la partita, questa volta con le regole giuste.

Ce la farà? Non ho la sfera di cristallo, ma il mercato ha un disperato bisogno di un'alternativa forte per evitare il monopolio. Project Helix è l'ultima chiamata.