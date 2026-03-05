Microsoft ha iniziato a parlare apertamente del futuro della propria piattaforma hardware e lo ha fatto con una rivelazione che potrebbe cambiare in modo significativo il modo in cui intendiamo le console. La prossima Xbox, attualmente conosciuta con il nome in codice Project Helix, sarà infatti in grado di eseguire sia giochi Xbox che titoli PC.

La conferma è arrivata direttamente da Asha Sharma, nuova CEO di Microsoft Gaming, che ha condiviso l’informazione attraverso i propri canali social. Nel suo messaggio, la dirigente ha spiegato che Project Helix rappresenta uno dei pilastri della strategia futura del marchio Xbox e fa parte di quello che ha definito un impegno concreto verso il “ritorno di Xbox”.

Anche se i dettagli tecnici rimangono per ora piuttosto limitati, l’idea di una piattaforma capace di gestire contemporaneamente l’ecosistema console e quello PC suggerisce un approccio ancora più integrato rispetto a quanto Microsoft ha già costruito negli ultimi anni con servizi come Game Pass e con la crescente convergenza tra Windows e Xbox.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità. Da tempo infatti circolavano indiscrezioni secondo cui la prossima generazione hardware di Microsoft avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente all’architettura dei PC, permettendo così una compatibilità più ampia con le librerie esistenti. Con l’annuncio di Sharma, quelle voci trovano ora una prima conferma ufficiale.

Al momento non sono state fornite informazioni su una possibile finestra di lancio per Project Helix né su altre caratteristiche tecniche della macchina. Tuttavia, il fatto che Microsoft abbia deciso di parlarne apertamente suggerisce che i lavori sulla prossima generazione siano già in una fase piuttosto avanzata.

Resta ora da capire quanto questa visione riuscirà davvero a ridefinire il concetto stesso di console. Se Project Helix manterrà le promesse, potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più significativi nella storia recente dell’ecosistema Xbox.