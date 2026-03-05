Avatar di Tacitus Kilgore 19
Secondo me è un annuncio fatto per cavalcare l'onda "negativa" sui vari articoli Playstation e il dietrofront sul PC.
Annunciare oggi Xbox PC mi pare una chiara mossa per spostare tutta l'attenzione positiva sulla prossima Xbox.
Per me ci sta, è già console war questa su visioni diverse.
