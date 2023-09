Cosa c'è nel futuro di Pokémon?

Dopo un 2022 accompagnato da incessanti polemiche, scaturite dall’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, il franchise di Pokémon si appresta a vivere un anno che potremmo quasi definire di transizione.

Da una parte abbiamo i DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, formula che sembra avere ormai definitivamente sostituito le vecchie “versioni migliorate”, e dall’altra abbiamo il secondo capitolo di Detective Pikachu, che vede il ritorno di uno degli spin-off più popolari della serie.

Non un anno vuoto, quindi, ma sicuramente meno reboante rispetto al 2022, che ha visto ben due uscite della serie mainline. Sebbene recenti dichiarazioni facciano intendere che Game Freak sembri aver capito di dover rivedere la sua mole di lavoro con Pokémon, viene comunque inevitabile chiedersi che cosa stia bollendo in pentola e che cosa potrebbe succere al franchise dal 2024 in poi.

In questo articolo vaglieremo alcune ipotesi su quello che ci aspetta, tra speranze e timori.

Serie principale, tra Leggende e nuova generazione

Partiamo da ciò che probabilmente è più lontano nel tempo, vale a dire l’arrivo di una nuova generazione. La nona generazione, introdotta da Pokémon Scarlatto e Violetto (che potete recuperare su Amazon), ha avuto il suo inizio ufficiale l’anno scorso, nel 2022. Negli ultimi tempi, il lasso di tempo intercorso tra una generazione e l’altra è stato di circa tre anni. Questo ci potrebbe portare ad ipotizzare l’arrivo di una nuova coppia di titoli mainline non prima del 2025.

Si tratta di un’ipotesi sensata, soprattutto se consideriamo anche lo stato attuale della piattaforma ibrida Nintendo. Se le voci di corridoio sull’imminente arrivo di una nuova console dovessero essere confermate, Nintendo Switch potrebbe essere sostituita nel corso del 2024. L’arrivo di un colosso come Pokémon aiuterebbe enormemente le vendite della nuova console, e lanciare i nuovi titoli nel corso del primo anno di vita del successore di Switch potrebbe avere senso.

Sicuramente un nome come Pokémon farebbe da traino al lancio di una nuova console Nintendo.

Al di là della finestra di lancio, però, che cosa possiamo aspettarci dalla nuova generazione? È ancora molto presto per dirlo, ed è davveroricevuto per Scarlatto e Violetto.

Sebbene Game Freak possa dare l’idea di essere una realtà piuttosto isolata, che sembra tenere poco conto delle reazioni degli appassionati ai suoi prodotti, questo è vero solo in parte: il team sembra essere consapevole di quelle che sono alcune richieste dei fan e, in una certa misura, cerca di tenere in considerazione il feedback ricevuto.

Il fatto che Pokémon Scarlatto e Violetto si siano rivelati così divisivi potrebbe portare il team a fare completamente marcia indietro sul fronte open world, tornando ad una formula più simile a quella classica. È difficile da immaginare a questo punto, ma assolutamente non è da escludere. Un caso come quello di Pokémon Bianco e Nero è assolutamente emblematico, in questo senso: quando i fan si divisero per il nuovo taglio dato dai due titoli usciti su Nintendo DS, Game Freak rispose con una nuova generazione molto più tradizionale, quella di Pokémon X e Y.

Se il team dovesse invece decidere di continuare su questa strada, la sfida non sarebbe certo da poco. Pokémon Scarlatto e Violetto ha rappresentato qualcosa di nuovo nel contesto della serie, e molte delle sue mancanze potevano essere perdonate – o comunque soprassedute – proprio per questo. La nuova generazione non potrà più contare sull’effetto “prima volta”, dunque dovrà seriamente migliorare la buona base intravista nei giochi usciti lo scorso anno.

Più facile sembra invece intuire il futuro di Leggende Pokémon. Il successo riscontrato da Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon) è stato abbastanza importante da rendere impossibile non pensare ad un sequel, ma in questo caso non ci sarebbe bisogno di grandi stravolgimenti a livello di formula di gioco.

La struttura di PLA, infatti, funzionava discretamente, pur rappresentando un approccio inedito per la serie. Se il team riuscisse a superare i limiti tecnici della prima avventura potremmo trovarci tra le mani un vero e proprio gioiellino.

La domanda più interessante è: dove sarà ambientato il prossimo gioco Leggende Pokémon? La risposta si lega inevitabilmente anche a ciò di cui parleremo nel prossimo paragrafo (cioè i remake), ma vagliamo le ipotesi più papabili.

Attualmente, Sinnoh è stata l’unica regione a ricevere questo trattamento, che è arrivato insieme ai remake di Diamante e Perla. Se questa tendenza dovesse essere confermata, potremmo aspettarci un Leggende Pokémon ambientato ad Unima, in uscita insieme ai remake della quinta generazione.

Si tratta senza dubbio di una delle prospettive più allettanti. Unima ha una lore potenzialmente interessante, e la grande rivalutazione che hanno avuto Bianco e Nero da parte della community renderebbe un gioco del genere un successo annunciato.

La saga principale continuerà ad essere open world?

Un’altra ipotesi da prendere in considerazione riguarda Kalos. Pokémon X e Y non saranno tra gli episodi più amati di sempre, ma sono gli unici a non aver mai ricevuto una versione migliorata. L’ipotetico Pokémon Z, cancellato senza mai essere annunciato secondo alcune voci di corridoio, è una mancanza che dà, ancora oggi, un senso di incompiuto alle avventure nella regione di Kalos.

Un Leggende Pokémon ambientato in questa regione potrebbe andare ad occupare questo spazio, visto che i remake, se mai arriveranno, sono ancora lontani nel tempo.

Infine, una terza ipotesi, che attualmente riteniamo meno probabile, riguarda Johto. Tra le diverse sotto-serie nate negli ultimi anni, Let’s Go sembra essere andata dispersa dopo una sola coppia di titoli. Visto il successo di vendite, molti si sarebbero aspettati un sequel ambientato a Johto, che però non è mai stato annunciato.

Se il team dovesse decidere di sondare di nuovo questa formula, un gioco di Leggende Pokémon potrebbe essere abbinato a questi due nuovi titoli, riportandoci quindi nella terra che ospita, tra gli altri, Ho-Oh e Lugia. Sulla carta si tratta forse di una prospettiva meno interessante rispetto a quella di un ritorno a Unima o Kalos, ma anche Johto ha la sua schiera di fan e, soprattutto, una storia da raccontare, dunque non è assolutamente da escludere una rivisitazione della regione in questa chiave.

Ovviamente, queste sono le nostre ipotesi, basate su quello che sappiamo attualmente e su come Game Freak e Nintendo si sono comportate in passato. Niente vieterebbe di vedere un gioco ambientato a Kanto o ad Hoenn, giusto per fare altri due nomi. Magari Game Freak ci stupirà scegliendo proprio una regione che non ci aspettiamo: solo il tempo potrà dircelo.

Remake, tra versioni classiche e Let’s Go

I remake di Pokémon sono una certezza fin quasi dagli albori della serie, dunque è normale chiedersi quando arriveranno i remake di Pokémon Bianco e Nero. In questo caso, fare previsioni è più difficile, perché non c’è un pattern preciso per individuare le tempistiche di arrivo di questi remake.

Quello che sappiamo è che con ogni probabilità ci saranno, e potrebbero anche essere accompagnati da un titolo Leggende Pokémon dedicato alla regione di Unima, sicuramente una delle più ricche a livello di lore.

Il fatto che nel futuro ci attendano anche nuovi remake sembra una formalità.

Attualmente. Ci sarà il team di ILCA, che ha già firmato Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (che trovate su Amazon )?

Indipendentemente dalla risposta, quello che speriamo è che il remake di Bianco e Nero venga trattato con la cura che merita. Con il senno di poi, è difficile non essere delusi dai remake di Diamante e Perla. E non stiamo parlando solo dello stile grafico utilizzato, che sarebbe il minore dei problemi.

Stiamo parlando dell’assoluta mancanza di novità corpose, che avevano invece caratterizzato tutti i remake precedenti. Considerando lo stato di culto raggiunto dalla quinta generazione dopo la sua recente rivalutazione nella community, proporre un lavoro semplicemente sufficiente rischierebbe di scatenare un forte risentimento da parte dei fan.

Oltre a questo, Pokémon Bianco e Nero hanno un’altra particolarità, vale a dire quella di avere dei sequel. Come si comporterà quindi il remake? Verrà proposto un remake contenente entrambi i titoli? La storia di Bianco 2 e Nero 2 verrà integrata nel primo per offrire un pacchetto unico?

Nella community c’è anche chi sogna un ipotetico Bianco 3 e Nero 3, ma si tratterebbe di un evento assolutamente inedito per la serie, dato che staremmo parlando di un sequel arrivato oltre dieci anni dopo i titoli originali.

Piuttosto, sembrerebbe più realistico offrire una nuova storia nell’ipotetico Leggende Pokémon ambientato ad Unima, in modo da lasciare ai remake il compito di reintrodurre la regione ai nuovi fan, che si sono persi i titoli originali.

Accanto ai remake di Unima, potrebbero arrivare anche dei nuovi remake dedicati a Johto. La serie Let’s Go, apparentemente scomparsa dopo i soli Pokémon Let’s Go Evee e Pokémon Let’s Go Pikachu, potrebbe infatti essere pronta a fare il suo ritorno con dei capitoli dedicati alla seconda generazione.

Si tratta di una possibilità non così remota, ma al contempo è anche una di quelle più ostiche da gestire per Game Freak. Nonostante il successo di vendite, il primo Let’s Go non ha convinto del tutto i fan – non tanto per la semplificazione del gameplay (che è proprio l’obiettivo di questa sotto-serie) quanto per la mancanza di novità reali rispetto ai capitoli originali. Erano assenti perfino le aggiunte comparse nei remake Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia!

Proprio per questo, da un ipotetico Let’s Go ambientato a Johto ci aspetteremmo qualcosa di più. Magari un’espansione della trama come successo in Pokémon Zaffiro Alfa e Rubino Omega, oppure delle location inedite come visto nei già citati Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Al momento si tratta di una delle prospettive che troviamo meno entusiasmanti per il futuro della serie, ma saremmo ovviamente felici di essere smentiti dai fatti con un titolo che renda onore ad una delle migliori generazioni di sempre in Pokémon.

Aspettando il futuro

Questo chiude la panoramica di quello che ci aspettiamo per l’immediato futuro della serie principale. Ancora una volta, si tratta di considerazioni e ipotesi basate su quello che è successo in passato, ma tenete presente che Game Freak potrebbe tranquillamente decidere di mischiare le carte in tavola in modo inaspettato.

Fino a pochi anni fa, ad esempio, sarebbe stato anche difficile immaginare l’esistenza di due sotto-serie come Leggende Pokémon e Let’s Go, invece oggi sembra ovvio ritenere papabile il loro ritorno e la loro conferma come uscite regolari del franchise.

Chissà che questo non possa succedere di nuovo con un progetto completamente inedito che, al momento, neanche riusciamo ad immaginare...