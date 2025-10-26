Sono passati esattamente sette anni da quel 26 ottobre 2018, giorno in cui Red Dead Redemption 2 cavalcava fuori dal deserto della produzione per imporsi come una delle esperienze più monumentali e complesse mai realizzate. Sette anni. Sette anni in cui l’industria è cambiata, i giocatori si sono abituati a prodotti sempre più veloci, leggeri, digeribili.

Sette anni in cui, forse, ci siamo dimenticati cosa significhi davvero respirare un videogioco. Perché Red Dead Redemption 2 non si giocava: si viveva. Si soffriva. Si sentiva. Era un’esperienza lenta, ponderata, esasperata, eppure terribilmente umana. E oggi, in un mondo di uscite annuali, microtransazioni e dopamina istantanea, ricordarlo brucia come una cicatrice.

Era un’epoca diversa. Rockstar Games era ancora sinonimo di perfezionismo maniacale e rivoluzione culturale. Nessun altro studio riusciva a generare attese tanto febbrili, tanto totalizzanti. L’idea stessa che dopo Grand Theft Auto V potesse arrivare un prequel di Red Dead Redemption faceva tremare il mercato. E quando arrivò, non fu semplicemente un videogioco: fu un evento. Un romanzo western interattivo, un affresco sulla fine dell’innocenza americana, un requiem per l’eroe moderno.

Arthur Morgan non era un protagonista qualsiasi: era un uomo condannato, un’anima consapevole del proprio tramonto, uno specchio sporco in cui il giocatore doveva guardarsi per riconoscere le proprie contraddizioni.

Un western come nessuno

Red Dead Redemption 2 non faceva nulla per piacerti. Ti chiedeva tempo, dedizione, attenzione. Ti costringeva a cavalcare per minuti interi senza scorciatoie, a curare il tuo cavallo, a mangiare, a lavarti, a osservare un tramonto che durava più di quanto ti aspettassi. In un’epoca in cui il videogioco era (ed è) sempre più ridotto a loop di ricompense, a design algoritmico e compulsivo, Rockstar ebbe il coraggio di rallentare tutto.

Di dire al giocatore: «Non correre. Guarda. Respira. Vivi». E molti non lo capirono. Troppo lento, troppo pesante, troppo “simulazione”. Ma chi rimase, chi accettò le regole di quel mondo, scoprì qualcosa che non aveva mai visto prima.

Lento, sì. Ma in quella lentezza c’era la potenza della verità. Ogni movimento di Arthur aveva peso, ogni azione costava fatica. Non c’era la perfezione sintetica di un eroe invincibile, ma la goffaggine di un uomo reale. E quell’uomo, lentamente, diventava noi. Il suo viaggio di redenzione non era solo una trama scritta da sceneggiatori brillanti, ma una costruzione empatica che passava dal gesto, dallo sguardo, dalla voce. Roger Clark, l’attore che lo interpretava, regalò al medium una performance che ancora oggi resta una pietra miliare: vulnerabile, disperata, autentica. Un uomo che muore mentre impara a vivere.

Eppure, sette anni dopo, viene spontaneo chiedersi: può esistere ancora un gioco così? Un’opera tripla A che non insegua la retention, che non insegua il “giocatore medio”, che non tema di annoiare chi scorre tutto in fretta? Red Dead Redemption 2 uscì in un’epoca pre-Game Pass, pre-abbonamenti onnivori, pre-cultura del backlog infinito. Un’epoca in cui un titolo da 100 ore poteva permettersi di chiedere rispetto al proprio ritmo, di imporre la propria visione.

Oggi, un prodotto del genere verrebbe probabilmente smontato, semplificato, ridotto in clip da trenta secondi su TikTok. Il problema è che Red Dead Redemption 2 non si lascia riassumere. È un’esperienza che vive solo nella durata, nel tempo morto, nei silenzi.

Ci sono momenti, in Red Dead Redemption 2, che non esistono in nessun altro videogioco. Non per la grafica, non per la tecnica, ma per la densità emotiva che li attraversa. La scena in cui Arthur si ferma a guardare il paesaggio mentre tossisce, consapevole che il suo tempo sta finendo, è uno dei momenti più umani della storia del medium. Nessun trofeo, nessun “achievement” te lo chiede: è lì, semplicemente, perché la vita è fatta anche di inutilità. Perché anche il nulla ha senso.

Rockstar osò creare un mondo in cui ogni azione non era un mezzo, ma un fine. Dove il viaggio contava più della destinazione. Dove la morte era inevitabile, e quindi significativa.

Quando lo si riprende oggi, sette anni dopo, il colpo allo stomaco è doppio. Da un lato, l’incredibile lucidità artistica che trasuda da ogni dettaglio: il fumo che sale da un accampamento, le luci che tagliano la nebbia, i dialoghi scritti con una precisione che Hollywood oggi si sogna. Dall’altro, la malinconia di sapere che nulla del genere tornerà presto. Rockstar Games è un’altra azienda, oggi. Grand Theft Auto VI è dietro l’angolo, ma l’ombra di Red Dead Redemption 2 si allunga come un monito: si può ancora raccontare una storia che non sia solo “divertente”? Si può ancora creare un mondo che ti costringa a pensare, a sentire, a rallentare?

La verità è che Red Dead Redemption 2 fu, forse, l’ultimo grande romanzo del videogioco. Dopo, l’industria si è chiusa nel suo ciclo di efficienza e produttività. Gli open world si sono fatti più leggeri, più colorati, più accessibili. Ma anche più vuoti. Quasi nessuno ha tentato di replicare quel tipo di realismo esistenziale. Si è preferito tornare all’adrenalina, alla ricompensa immediata, all’idea che “giocare” significhi costantemente ottenere qualcosa. RDR2 era il contrario: ti toglieva, non ti dava.

Ti spingeva a osservare, a perdere, a lasciar andare. E in questo stava la sua grandezza. Era un’opera sulla decadenza, sull’impossibilità di fermare il cambiamento. Era un addio a un mondo che stava morendo, e a un tipo di videogioco che con lui sarebbe sparito.

Arthur Morgan non è solo un personaggio. È la coscienza di un’epoca. È l’ultimo fuorilegge di un mondo che non vuole più fuorilegge. Quando lo vediamo sparire dietro quella montagna, in uno degli epiloghi più struggenti mai scritti, capiamo che non è solo lui a morire: è un intero modo di intendere l’eroismo. Non più la conquista, ma la consapevolezza.

Non più la vittoria, ma la resa. Ed è proprio questa consapevolezza che rende Red Dead Redemption 2 un capolavoro assoluto. Perché, come i grandi romanzi di Steinbeck o Cormac McCarthy, non racconta solo una storia, ma la fine di un mondo. E noi, oggi, viviamo in quella fine.

Red Dead Redemption 2 è stato l’ultimo grande gesto romantico dell’industria.

Riguardando i titoli tripla A contemporanei, ci si accorge di quanto Red Dead Redemption 2 fosse radicale. Nessuna interfaccia invadente, nessuna freccia che ti dice dove andare, nessun “fast travel” comodo e costante. Tutto era costruito per farti sentire il peso della distanza, della fatica, della scelta. Persino sparare aveva una gravità diversa: ogni colpo era una decisione morale.

E quella lentezza, tanto criticata all’epoca, oggi appare come una forma di resistenza. Una ribellione contro la velocità tossica che governa ogni medium. Rockstar non ti voleva intrattenere: voleva farti vivere un tramonto. E il tramonto, per definizione, è lento.

Ciò che stupisce, a distanza di anni, è la capacità del gioco di reggere il tempo. Non solo tecnicamente (benché la qualità visiva resti ancora oggi impressionante) ma artisticamente. Pochi titoli invecchiano così bene. Ogni volta che ci si ritorna, qualcosa cambia. Forse perché siamo noi a cambiare. Il mondo del 2018 era già disilluso, ma non ancora saturo. Oggi, rigiocare Red Dead Redemption 2 significa misurarsi con la nostalgia di un’epoca in cui il videogioco poteva ancora essere arte senza vergognarsene. In cui si poteva ancora raccontare la lentezza, la morte, la perdita.

E allora sì, sette anni dopo possiamo dirlo: Red Dead Redemption 2 è stato l’ultimo grande gesto romantico dell’industria. Un’opera gigantesca e imperfetta, come tutte le cose vive. Non un prodotto, ma un’eredità. La testimonianza che il videogioco può ancora raccontare la condizione umana con la stessa forza di un grande romanzo o di un film d’autore. Forse l’ultimo titolo a cui possiamo applicare, senza ironia, la parola “capolavoro”. Perché tutto ciò che è venuto dopo, per quanto tecnicamente superiore, sembra mancare di quella disperazione, di quella voglia di dire qualcosa di definitivo sul mondo.

La fine fu l'inizio

Arthur Morgan moriva per ricordarci che non si può vivere senza scegliere chi essere. E Red Dead Redemption 2 ci chiedeva la stessa cosa: sei disposto a vivere un videogioco che non vuole solo divertiti, ma metterti a nudo? Sei disposto a perdere tempo, a perderti, a guardare il tramonto sapendo che non tornerà più? Molti, all’epoca, risposero di no. Ma chi disse sì, oggi sa che non ha mai più provato qualcosa di simile.

Sette anni dopo, il mondo è cambiato. Noi siamo cambiati. Ma il cavallo di Arthur continua a cavalcare nella memoria collettiva. Ogni volta che un gioco moderno ci chiede di correre, di saltare un filmato, di risparmiare tempo, c’è una parte di noi che pensa a quel mondo dove il tempo aveva ancora valore. E capiamo che Red Dead Redemption 2 non era solo un gioco: era un monito. Un ricordo di ciò che il videogioco può essere, quando smette di voler essere solo intrattenimento e torna a essere arte.

Sette anni fa, oggi, usciva Red Dead Redemption 2. E da allora, nessuno è più riuscito davvero a raggiungerlo. Forse perché non basta costruire un open world: bisogna avere qualcosa da dire. E quella, ormai, è la merce più rara di tutte.