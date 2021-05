SpazioGames TV: gli appuntamenti della settimana

Ora che sia Resident Evil Village che Mass Effect Legendary Edition sono arrivati sul mercato, il mese di maggio permette un po’ di respiro e di giocare un po’ in compagnia di titoli da scoprire o di “recuperoni” da fare. Questa settimana continua la run a Estremo di Domenico su Village, ma anche il viaggio di Francesco su Mass Effect Legendary Edition – a proposito. Non solo: ci prepariamo all’arrivo di Days Gone anche su PC con il nostro Paolo e Stefania continua il viaggio nella saga di Hideo Kojima iniziando con voi la millesima run di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Vediamo come sempre il palinsesto completo con i nostri appuntamenti giornalieri.

Di seguito potete trovare il nostro palinsesto completo. In embed anche il player del nostro canale, ma potete seguire le live cliccando direttamente qui per accedere a Twitch. Vi ricordiamo, inoltre, che trovate le nostre repliche anche nell’apposito canale YouTube SpazioGames TV Database.



SpazioGames TV – Il palinsesto della settimana

Lunedì 17 maggio

Ore 11.30 | Aspettando Days Gone su PC – con Paolo

| Aspettando Days Gone su PC – con Paolo Ore 18.00 | L.A. Noire – con Valentino

| – con Valentino Ore 21.00 | Call of Duty: Warzone – con Paolo, Marino e Francesco

Martedì 18 maggio

Ore 12.00 | Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania

| Metal Gear Saga: Metal Gear Solid 2 – con Stefania Ore 16.00 | Super Smash Bros. Ultimate – con Francesco

| – con Francesco Ore 21.15 | Resident Evil Village (Estremo) – con Domenico

Mercoledì 19 maggio

Ore 11.00 | SpazioTalk – con Paolo e Marcello

Giovedì 20 maggio

Ore 12.00 | RetroGiovedì – con Stefania

| RetroGiovedì – con Stefania Ore 18.00 | Monster Hunter Rise – con Valentino

| – con Valentino Ore 21.30 | Q&A – con Domenico e Stefania

Venerdì 21 maggio