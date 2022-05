Soulstice punta forte sull’azione: ecco il combat system del gioco next-gen

Per Soulstice era venuto il momento di uscire allo scoperto e proprio nel corso della giornata di oggi il publisher Modus Games e lo sviluppatore Reply Game Studios hanno deciso di portarci a vedere più da vicino il loro atteso titolo dove l’azione la farà da assoluta padrona.

Con la pubblicazione di un nuovo video, infatti, il team italiano autore di Soulstice ci ha permesso di vedere da vicino il combat system, con tanto di commento nella nostra lingua – così da permettere ai giocatori italiani di scoprire tutti i dettagli delle meccaniche hack n’ slash ad alto tasso di spettacolarità che gli sono state promesse.

«Realizzato dagli sviluppatori italiani di Reply Game Studios, Soulstice invita i giocatori a fare luce sull’oscura verità delle Chimere, guerrieri ibridi nati dall’unione di due anime» ci spiegano gli autori e il publisher, in un comunicato stampa che accompagna la pubblicazione del video gameplay che trovate poco sopra.

Le due sorelle protagoniste, rinate come Chimera, avranno anche una voce d’eccezione, dal momento che saranno doppiate dall’attrice Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V).

Le sfide che le attenderanno, però, si promettono tutt’altro che facili:

«Le Chimere, infatti, sono le uniche creature in grado di opporsi agli Spettri, creature vili e fameliche che invadono il nostro mondo attraversando il Velo. Solo padroneggiando le abilità di entrambe le sorelle i giocatori saranno in grado di liberare il pieno potenziale della Chimera e porre fine all’invasione, prima che sia troppo tardi».

Come appare chiaro dal video, il focus nell’esplorazione del mondo ricco di pericoli che animerà Soulstice sarà posto soprattutto sul combat system, che punterà fortemente sulle combo, sulla personalizzazione e su un’ampia possibilità di scelta in termini di armi.

La Deluxe Edition di Soulstice appena annunciata

«Man mano che il duo si farà strada lottando per raggiunge la Breccia nel Cielo al di sopra di Ilden, le loro sfide diventeranno sempre più ardue, e l’ambiente circostante si farà sempre più ostile e inquietante» ci spiegano gli sviluppatori.

Se siete amanti delle sfide, insomma, potrebbe esserci pane per i vostri denti – e l’attesa non sarà nemmeno lunga. L’uscita di Soulstice è infatti attesa per il prossimo autunno su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S (che trovate comodamente su Amazon in sconto) e PC.

A partire da oggi sono anche aperti i pre-ordini per la Deluxe Edition fisica del gioco: in caso siate interessati, potete scoprire qualcosa di più in merito direttamente sullo store ufficiale.