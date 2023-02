Soul Hackers 2 per PS5, PS4 e Xbox a metà prezzo! Ottimo JRPG di Atlus!

Se siete alla ricerca di un nuovo titolo per sfidare la vostre abilità, vi consigliamo di dare un’occhiata a Soul Hackers 2, titolo pubblicato da Atlus, software house giapponese famosa per aver creato alcuni dei giochi di ruolo più amati dagli appassionati. Il noto portale e-commerce Amazon attualmente propone il gioco ad un prezzo assolutamente imperdibile per tutte le piattaforme.

Le vicende raccontate in Soul Hackers 2 si svolgono in un mondo futuristico dove la tecnologia ha raggiunto livelli inimmaginabili, permettendo la connessione diretta tra il cervello umano e i computer. Il protagonista è un giovane hacker che, con la sua squadra, si troverà ad affrontare missioni rischiose, come infiltrarsi in una base segreta, e combattere contro nemici misteriosi che minacciano l’umanità.

Il gameplay di Soul Hackers 2 è quello tipico dei giochi di ruolo di stampo nipponico: si controlla il personaggio principale, si interagisce con personaggi non giocanti, si esplorano ambienti dettagliati e si combatte contro i nemici usando armi e abilità speciali. Uno dei punti di forza di Soul Hackers 2 è il sistema di combattimento a turni, che permette di pianificare le mosse con attenzione e strategia. Inoltre, il gioco presenta una vasta gamma di personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità e caratteristiche uniche.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 7,9, abbiamo affermato che «non è colpa di Soul Hackers 2 se Atlus lo ha pubblicato a pochi mesi da SMT V e da Persona 5 Royal, due dei titoli migliori della sua storia recente, tanto quanto non è colpa di Soul Hackers 2 se il budget ad esso destinato è stato solo una frazione dei due congeneri succitati. Atlus ha fatto una scelta consapevole e si è presa un rischio duplice, prima pubblicando un sequel (indiretto) di una serie dormiente da un quarto di secolo e poi localizzandola persino in italiano, evento piuttosto raro per chi conosce la compagnia nipponica. Il risultato è un JRPG comunque di buonissima fattura, che consigliamo agli appassionati del genere e finanche a qualche neofita, ma non il nuovo messia dei giochi di ruolo giapponesi che qualcuno avrebbe potuto aspettarsi a seguito dei recenti exploit della software house di Tokyo».

Solitamente, Soul Hackers 2 viene proposto a 59,99€, ma oggi potete averlo a soli 29,98€, con uno sconto del 50%, pari a un risparmio reale di 50€. Si tratta dell’occasione perfetta per portarsi a casa un ottimo titolo a metà prezzo di listino.

