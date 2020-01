Sorpasso: Nintendo Switch supera le vendite dello SNES

Che Nintendo Switch fosse un successo a livello internazionale ormai è una cosa chiara anche ai sassi.

A quanto pare, però, la piattaforma ibrida ha ora superato le vendite totali del Super Nintendo (noto anche come SNES o Super Famicom) alla fine del 2019.

A rivelare il cosiddetto soprasso è il sito dedicato alle vendite VGChartz. Dati alla mano, Switch ha venduto 961,543 unità durante la settimana conclusa il 28 dicembre scorso, portando così le sue vendite totali a 49,79 milioni di unità in tutto il mondo.

Le vendite totali del SNES si attestano a 49,10 milioni di unità, cosa questa che decreta la “vittoria” di Switch. Ma non solo: sempre secondo i dati rilasciati in queste ore la piattaforma ibrida ha venduto 17,33 milioni di unità negli Stati Uniti, 13,22 milioni in Europa e 11,62 milioni in Giappone.

Che ne pensate del successo clamoroso di Switch? Fatecelo sapere nei commenti!

Fonte: VGChartz