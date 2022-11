Sony InZone H7 | Recensione – Audio cristallino per PS5

Qualche mese fa, Sony ha annunciato il lancio del suo marchio InZone, una nuova linea di prodotti da gaming pensati per essere goduti su PS5 e su PC – firmati non dalla divisione gaming (quella di PlayStation), ma direttamente da quella che si occupa di elettronica.

L’idea ha dato i natali a un monitor da gaming che abbiamo recensito e a tre diverse tipologie di cuffie: le Sony InZone H3 (entry level), le Sony InZone H7 wireless che vediamo in questa recensione e le top di gamma Sony InZone H9, che abbiamo invece recensito sul nostro sito gemello Tom’s Hardware.

Nel caso delle H7, parliamo di un modello di cuffia di fascia piuttosto alta (il prezzo è di circa 230 euro secondo il listino ufficiale, come vedete su Amazon), pensato per l’utilizzo senza cavi ma privo della cancellazione del rumore previsto invece per le top H9.

Considerando che i giocatori PS5 possono portare a casa a un prezzo molto più economico le Pulse 3D, queste H7 possono rappresentare in effetti una buona soluzione e valgono quanto costano?

Sony InZone H7: cosa c’è nella scatola e specifiche

Aprendo la confezione viola delle cuffie è possibile trovare:

1 x Sony InZone H7

1 x cavo USB per la ricarica

1 x penna USB Bluetooth

Se volete vedere nel dettaglio il packaging, vi rimandiamo al video unboxing completo a questo indirizzo.

Specifiche tecniche

Tipo di cuffia : chiusa

: chiusa Driver : 40 mm (neodimio)

: 40 mm (neodimio) Risposta in frequenza: 5 Hz – 20.000 Hz

5 Hz – 20.000 Hz Padiglioni : circumaurali

: circumaurali Microfono : ECM bidirezionale, 100 Hz-8000 Hz

: ECM bidirezionale, 100 Hz-8000 Hz Batteria : 3,85 V al litio

: 3,85 V al litio Bluetooth: versione 5.0

Le cuffie Sony InZone H7 e la loro confezione

Qualità costruttiva

Come abbiamo specificato per le H3, una volta estratte dalla confezione le Sony InZone H7 restituiscono una grande sensazione di solidità. Il design e i materiali plastici della scocca richiamano senza mezzi termini quelli di PlayStation 5, con invece l’imbottitura dei padiglioni in nero, a contrasto. Parliamo di driver da 40 mm con padiglioni circumaurali, che riteniamo essere la miglior soluzione per le sessioni lunghe, rispetto invece alle proposte on-ear che si trovano sul mercato.

Sui padiglioni sono presenti tutti i controlli: a sinistra abbiamo prima di tutto il microfono, anche in questo caso non retrattile e non estraibile, quindi rimarrà lì anche qualora non foste interessati a usarlo. Troviamo poi una rotella per regolare il volume, che a differenza delle H3 funziona per scatti e permette una maggior precisione. Inoltre, il regolatore del volume viene riconosciuto da PS5, il che significa che in questo caso vedrete anche il controllo comparire sullo schermo, mentre giocate sulla vostra console.

A destra, invece, abbiamo anche dei pulsanti per gestire il bilanciamento tra l’audio in-game e la chat vocale, oltre ai tasti di spegnimento e per l’attivazione del Bluetooth (5.0).

Come detto, le cuffie risultano essere molto solide, anche se messe accanto alle H3 sono decisamente più corpose e più ingombranti. Mantengono comunque l’imbottitura interna nell’archetto superiore, anche se in questo caso il peso arriva a 325 grammi: sulle H3 è pari a 301 grammi, sulle Pulse 3D ufficiali (a loro volta wireless e quindi con batteria) si ferma a 295 grammi.

Giocare con le Sony InZone H7

Anche in questo caso, per sfruttare le cuffie al massimo delle possibilità la piattaforma ideale è senza dubbio il PC. Nel nostro caso, SpazioGames.it è focalizzato sul mondo console, ma con un rapida prova su computer abbiamo sbirciato le tante opzioni presenti nell’InZone Hub, l’applicazione per Windows che permette di personalizzare l’esperienza con le cuffie.

Soprattutto la possibilità di gestire l’equalizzazione permette di godere appieno delle caratteristiche della cuffia, che messa alla prova con diversi generi musicali riesce davvero a colpire in positivo per la qualità e la nitidezza del suono. Le H3, come vi abbiamo detto, si fanno rispettare e sono molto gradevoli da ascoltare, ma a livello di profondità e di definizione le H7 sono nettamente di una spanna sopra – come testimonia anche la differenza di prezzo, al di là del fatto che le prime siano cablate e le seconde no.

A sinistra le InZone H3, a destra le InZone H7

Al di là di questo, la nostra prova si è concentrata su PS5: le cuffie vengono rilevate immediatamente una volta collegate ed è possibile gestire rapidamente il volume del gioco e della chat. Inoltre, anche il microfono viene rilevato appena si abbassa l’asta e non abbiamo avuto nessun intoppo.

Per quanto riguarda l’ascolto durante l’esperienza di gioco, siamo rimasti colpiti positivamente. Vale quanto detto per le prove con la musica su PC (e su Mac, dove vengono rilevate in plug-and-play): il suono è definito, le direzioni ben chiare e viene sfruttato il Tempest Engine di PS5 per un’ottima tridimensionalità.

Giocare Horizon: Forbidden West con queste cuffie indubbiamente permette di apprezzare il lavoro da audiofili svolto da Guerrilla Games per dare una voce a ogni dettaglio all’interno del gioco. Anche giochi come Assassin’s Creed Valhalla e Death Stranding, con i loro open world così diversi e resi vivi dal comparto sonoro, restituiscono una grande resa audio. Buona anche quella delle voci, molto chiare e definite, che completano un’esperienza d’ascolto che vale senz’altro i soldi che costa.

InZone Hub su PC permette di divertirsi con le opzioni

Per quanto riguarda la durata della batteria, Sony dichiara che ci assestiamo sulle 40 ore e dobbiamo dire che è una stima piuttosto sincera. Non abbiamo mai avuto l’ansia che la batteria potesse durare poco e, soprattutto, le InZone H7 si possono usare anche mentre sono in ricarica: un vero e proprio toccasana, se non siete tra coloro che le ripongono subito a caricare appena smettono di giocare. Inoltre, con dieci minuti di ricarica rapida si può avere un’ora di autonomia – quindi la batteria viene piuttosto bene incontro alle necessità del giocatore.

In merito al comfort d’uso nelle lunghe sessioni, invece, dobbiamo dire che si sente il fatto che abbiano dimensioni più importanti rispetto alle sorelle minori. Non sono affatto scomode da utilizzare – anzi, si prestano bene anche indossando gli occhiali – ma difficilmente vi dimenticherete di averle in testa.

Il microfono, invece, mantiene più o meno gli stessi pregi e gli stessi difetti di quello sull’H3: il suono è più nitido (qui è bidirezionale), ma la definizione rimane più o meno vicina a quella di una telefonata, quindi non aspettatevi di vedere venire colte particolari sfumature nella vostra voce.