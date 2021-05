Smartphone Xiaomi Redmi Note 9 a meno di 160 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 12 maggio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone XIAOMI Redmi Note 9, che attualmente potete portarvi a casa a soli 159,99€, rispetto ai 229,99€ di listino, per un risparmio reale di 70€. Il dispositivo è animato dal SoC Helio G85 MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, lo smartphone XIAOMI Redmi Note 9 è equipaggiato con un sistema quad camera, con la fotocamera principale di 13MP accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto.

La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Redmi Note 9 e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e, in caso di bisogno, si può contare sulla ricarica rapida da 18W.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld