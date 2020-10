Smartphone Oppo A52 a meno di 150€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la smart TV SAMSUNG UE55TU7090UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 55″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV SAMSUNG UE55TU7090UXZT viene proposta a 449€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 395€, risparmiando 54€.

Continuiamo con lo smartphone OPPO A52 Twilight Black, caratterizzato da un design 3D Quad-curve, con una curvatura ulteriormente ottimizzata per fornire un’esperienza migliore. Il modulo delle fotocamere posteriori è caratterizzato da una fotocamera principale AI con ampia apertura, un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti. Inoltre, sono presenti nuove funzioni di grandangolo video e slow motion a 120fps. Il dispositivo è equipaggiato con il SoC octa core Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espansibile tramite microSD.

Solitamente lo smartphone OPPO A52 Twilight Black viene proposto a 199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 149€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld