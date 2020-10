Smartphone, componenti PC e smart TV tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo XIAOMI Redmi Note 9, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera AI con 48MP di camera principale, combinata con un sensore grandangolare da 8MP e una macro camera da 2MP e una lente di profondità di 2MP. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Redmi Note 9, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Redmi Note 9 è equipaggiato con il SoC Mediatek Helo G85, mentre il resto della dotazione tecnica vede la presenza di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite lo slot microSD. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 18W.

Solitamente XIAOMI Redmi Note 9 viene proposto a 229,90€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 179,99€.

Continuiamo con la smart TV LG 32LM6300PLA, che offre tutto il necessario per divertirsi alla grande a risoluzione FulklHD. Nonostante la risoluzione di 1080p riesce ad offrire un’elevata qualità visiva grazie al supporto alla tecnologia Dynamic Color Enhancer che, con l’aiuto del potente processore a bordo, regola l’intensità dei colori per immagini più realistiche. Il dispositivo vanta un design semplice e sofisticato, in grado di sposarsi alla perfezione con qualsiasi arredamento. Anche la dotazione di porte è piuttosto generosa, contando su tre porte HDMI, mentre il sistema operativo WebOS assicura una buona esperienza multimediale a tutto tondo.

Solitamente smart TV LG 32LM6300PLA viene proposto a 329€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 249,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, componenti PC e smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld