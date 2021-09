Smart TV Samsung QLED 8K da 65″ a un prezzo shock tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV Samsung QE 65Q950RB TXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.549,99€, rispetto ai 4.449€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 2.899€.

La smart TV Samsung QE 65Q950RB TXZT è un vero e proprio mostro di bellezza che offre un realismo dalla profondità infinita, con dettagli talmente definiti da poterli quasi toccare. La qualità dell’immagine offre una risoluzione 4 volte maggiore dell’UHD 4K e 16 volte maggiore dell’FHD, con oltre 33 milioni di pixel.

La smart TV Samsung QE 65Q950RB TXZT, grazie al suo splendido pannello QLED da 65″ a risoluzione 8K regala una straordinaria esperienza di visione nei minimi dettagli, mostrando ogni scena con una maggiore profondità e una nuova realtà 8K ancora più immersiva.

La smart TV Samsung QE 65Q950RB TXZT offre tutta la chiarezza che tv aspettate da un TV di grande formato, senza alcun pixel visibile anche stando vicinissimo allo schermo.

Questi è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative alle smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili