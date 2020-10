Smart TV LG 4K 65″ a meno di 600€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e smart TV.

Partiamo con la Smart TV LG 65UN73006LA da 65″, dispositivo equipaggiato con il potente processore Quad Core 4K che elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi. Le immagini a bassa risoluzione sono migliorate e riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. La modalità FilmMaker Mode regola automaticamente l’immagine, disattivando eventuali filtri che potrebbero influenzare la fruibilità delle pellicole cinematografiche. Ovviamente, non poteva mancare il supporto a tutti i principali standard HDR, mentre i molteplici canali audio virtuali creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda le caratteristiche inerenti al mondo del gaming, la tecnologia HGiG è in grado di regolare la grafica HDR per garantire “l’esperienza gaming HDR” ottimale.

Solitamente la Smart TV LG 65UN73006LA da 65″ viene proposta a 799,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a 599,99€.

Continuiamo con lo smartphone HUAWEI P40 LITE in colorazione Sakura Pink, dispositivo che dispone di un grande display da 6,4″ con una risoluzione di 1080×2310 pixel. Lo smartphone è dotato di quattro fotocamere posteriori che permettono di scattare foto più ampie e nitide, anche in notturna e a distanza ravvicinata. Il corpo è realizzato con un design curvo su quattro lati, rendendolo ancora più piacevole di come appare. La fotocamera frontale è ospitata all’interno del display HUAWEI Punch FullView da 6,4″, evitando di sprecare spazio e permettervi di godere di tutta la bellezza dello schermo. HUAWEI P40 Lite integra il chipset Kirin 810, basato sull’architettura proprietaria Da Vinci che ottimizza l’efficienza e l’elaborazione tramite Intelligenza Artificiale. L’elaborazione delle immagini ISP+IVP migliora la riduzione del rumore e il bilanciamento del bianco per prestazioni impeccabili.

Solitamente la smartphone HUAWEI P40 LITE viene proposta a 208,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a 174,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, smart TV e Nintendo Switch tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone e smart TV

Offerte ancora disponibili