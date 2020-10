Smart TV 4K Samsung 65″ a meno di 800€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 27 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG UE65TU8500UXZT, la quale offre un assoluto realismo delle scene mostrate grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Display. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie alla tecnologia di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità di colore in base al contenuto. Il potente processore Crystal 4K si occupa della regolazione dei colori, ottimizza l’elevato contrasto e gestisce l’HDR, regalando una qualità superlativa in ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG UE65TU8500UXZT viene venduta a 1.099€, ma oggi potrete acquistarla a soli 799€.

Iniziamo con lo smartphone Oppo Find X2 Neo, dispositivo dal design curato grazie alle sue curve levigate, che si adattano perfettamente alle vostre mani. Dotato di un display Ultra Vision da 6,7″ con risoluzione di 2.400×1.080 pixel, Oppo Find X2 Neo assicura un’elevatissima qualità di visione anche grazie alla frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Grazie all’innovativo O1 Ultra Vision Engine di OPPO, l’esperienza video raggiunge è assolutamente eccezionale, mentre ad animare il dispositivo troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865 che integra una CPU octa-core con clock sino a 2,84GHz, 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il reparto fotografico può contare un obiettivo primario da 48MP, un ultra grandangolo da 48MP ed un teleobiettivo periscopico da 13MP.

Solitamente lo smartphone Oppo Find X2 Neo viene proposto a 699€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 499€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld