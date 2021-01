Smart TV 4K LG da 75″ con uno sconto di 600 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LG 75UN70706LD, televisore equipaggiato con un potente processore Quad Core ottimizzato per migliorare al meglio le immagini a bassa risoluzione così da poterle visualizzare con dettagli mai visti prima sullo splendido display 4K da 75″ di cui è dotato il dispositivo. Oltre a ciò, la modalità FilmMaker vi permetterà di mostrare le pellicole cinematografiche così come sono state pensate dai registi e non manca il supporto ai maggiori formati HDR, come HDR 10 Pro e HLG PRO. Grazie alla tecnologia Ultra Surround, i canali audio virtuali creano un’esperienza di suono ancora più coinvolgente per sentirvi ancora di più all’interno di un cinema vero e proprio.

La smart TV LG 75UN70706LD, come da tradizione, è dotata del pluricollaudato sistema operativo WebOS, che consente un rapido accesso a tantissime applicazioni, tra cui quelle di streaming più popolari, come Disney+, Apple TV, Netflix e LG Channels. La televisione è adatta ad essere posizionata in qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla sua cornice sottile e le linee moderne ed eleganti.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili