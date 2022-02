Smart TV 4K HiSense QLED da 50″ a meno di 500€ su Amazon! Offerta imperdibile!

State cercando una smart TV in grado di fornirvi una qualità visiva eccellente e dal rapporto qualità/prezzo formidabile? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente sul noto portale e-commerce Amazon potete comprare la smart TV Hisense 50A78GQ a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV Hisense 50A78GQ è dotata di uno splendido pannello QLED da 75″ a risoluzione 4K ed integra il sistema operativo VIDAAA 5.0, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

La tecnologia Quantum Dot presente nella smart TV Hisense 50A78GQ offre oltre un miliardo di sfumature per un’immagine altamente realistica, mentre il supporto a Dolby Vision assicura un’immagine assolutamente realistica in qualsiasi circostanza.

La modalità gaming della smart TV Hisense 50A78GQ ottimizza le immagini, ricostruendo i pixel per schermate pulite e chiare, oltre a diminuire l’input lag per una risposta ai comandi immediata.

Solitamente la smart TV Hisense 50A78GQ viene proposta a 699€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 499€, con un risparmio reale di 200€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un’ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

