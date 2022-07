Skull And Bones: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo un lungo periodo di silenzio, Ubisoft ha annunciato la data d’uscita di Skull And Bones, titolo in sviluppo ormai da diversi anni per PC e console di nuova generazione nato dalla scintilla di Assassin’s Creed Black Flag,

Skull and Bones è rimasto nell’ombra per tantissimi anni, al punto che si pensava potesse essere diventato un titolo cancellato ufficialmente. Nella nostra anteprima pubblicata nel 2018 avevamo affermato che «Skull & Bones è un gioco più grande di quanto volesse far intendere: quello che sembrava uno spin-off buono a sfruttare le battaglie navali di Assassin’s Creed si sta rivelando un titolo dal potenziale enorme, con un gameplay fondato sul co-op e sulla collaborazione ma tutte le insidie che il mare aperto e i tesori sparsi in un ambiente di gioco condiviso da altri avversari possono riservare. Graficamente piacevolissimo, la nostra prova ci ha mostrato tanti dettagli che ci fanno pensare questo titolo vanterà una grandissima cura e ambizioni da tripla A, per quanto tutto si baserà su come il sistema di gioco riuscirà a coinvolgere i giocatori».

Skull And Bones sarà lanciato il prossimo 8 novembre per Windows PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia e Amazon Luna. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

