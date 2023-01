Sino al 38% di sconto sulle Fire TV HD Stick: rendete più smart la vostra TV!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare i prodotti della gamma Fire TV HD Stick a prezzi scontati. Fire TV Stick è l’ideale per lo streaming dei vostri contenuti preferiti su qualsiasi televisore o monitor dotato di ingresso HDMI fino a 1080p. Inoltre, con lo store integrato di Amazon avrete accesso a una vasta scelta di applicazioni, inclusi molti giochi. Non perdete l’occasione di acquistare questo dispositivo a un prezzo vantaggioso.

Partiamo dalla Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa e senza comandi per la TV, proposta ad appena 19,99€, rispetto ai 29,99€ di listino, per arrivare alla Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa con comandi per la TV a soli 24,99€, invece di 39,99€, con uno sconto del 38%.

La Fire TV Stick Lite vi permette di accedere ai più popolari servizi di streaming come YouTube, Netflix, Infinity+, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, RaiPlay e altri ancora. Grazie al suo telecomando vocale con supporto per Alexa, potrete utilizzare la vostra voce per avviare la riproduzione o cercare contenuti. Inoltre, è possibile accendere, spegnere o regolare il volume dei dispositivi compatibili, come TV o soundbar.

La Fire TV Stick Lite ha un design compatto e discreto che la rende facile da collegare alla TV. Inoltre, le sue dimensioni ridotte la rendono facile da trasportare e portare con voi in vacanza. La Fire TV Stick Lite può anche utilizzare le Skill di Alexa per aumentare le opzioni disponibili, inoltre è possibile guardare le immagini delle telecamere senza interrompere la visione della TV grazie alla funzione Live View con finestra picture-in-picture.

