Silent Hill, Dusk Golem continua a stuzzicare i fan sul ritorno della saga

Il leaker Dusk Golem, nonostante avesse detto di essersi ritirato dalla sua attività di insider, sta continuando a strizzare l’occhio ai fan circa il ritorno della saga di Silent Hill, ormai assente da diversi anni sulla scena internazionale.

Il buon AestheticGamer, rispondendo a un post di Gecco Corp. che segnalava la messa in vendita della t-shirt dedicata al “Killer Rabbit” (ossia il coniglio rosa dalle fattezze umane visto in Silent Hill 3), ne ha approfittato per mettere nuovamente la pulce nell’orecchio dei numerosi fan della saga horror targata Konami.

Poco sotto, il post originale di Dusk Golem:

Sure is fun they're re-releasing all the Silent Hill merchandise that's been delisted for a while. Wonder why they're going through the effort to do that? https://t.co/JfpLxM0rRC — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 7, 2020

Certo che è divertente che stiano rilasciando nuovamente il merchandise di Silent Hill, fuori produzione ormai da tanto tempo. Chissà, secondo voi perché?

L’insider è infatti più che sicuro che un nuovo capitolo della saga di Silent Hill è attualmente in lavorazione, tanto che si parla di un gioco il cui sviluppo è guidato nientemeno che da Keiichiro Toyama (del vecchio Team Silent) presso Japan Studio di Sony e che «Il gioco è stato in sviluppo per meno di due anni ad ora. Alla fine salterà fuori».

Un'immagine di Silent Hill 4.

Quando sarà rivelato al mondo il ritorno di Silent Hill? La risposta a questa domanda ci è purtroppo ancora del tutto ignota.

Resta comunque il fatto che Konami abbia da poco ripubblicato via GOG il suo Silent Hill 4: The Room, a controprova che il publisher – da anni criticato di immobilismo da parte dei giocatori – non abbia intenzione di accantonare una delle sue serie più celebri (e amate). Speriamo solo non debbano passare ancora troppi anni prima che ciò accada.

Avete già visto in ogni caso la bellissima (e spaventosa) figure dedicata al leggendario Pyramid Head, i cui preordini verranno aperti a breve?