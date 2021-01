Set di altoparlanti 5.1, smart TV, cuffie e smartphone in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i prodotti in offerta vi segnaliamo in particolar modo la smart TV XIAOMI MI LED TV 4S, equipaggiata con un pannello da 43″ in grado di riprodurre oltre l’85% dello spazio cromatico NTSC, fornendo un’alta qualità di visione. Grazie al chip MEMC integrato, la smart TV XIAOMI MI LED TV 4S offre immagini sempre fluide e reattive, a tutto vantaggio di chi userà il dispositivo soprattutto per il gaming. Ad esso, si associa il supporto alla tecnologia HDR10+, garantendo una riproduzione ottimale dei dettagli anche nelle zone più buie. Solitamente smart TV XIAOMI MI LED TV 4S viene proposta a 399€, ma oggi potrete averla a soli 349€.

Invece, chi sta pensando di rinnovare la componente audio della propria postazione, potrebbe essere interessato al sistema di altoparlanti LOGITECH Speaker System Z906, proposto a 348€, invece dei soli 409€ di listino. Si tratta di un set di speaker 5.1 molto potenti, che garantiscono sino a 1000W di picco e 500W RMS, che hanno ottenuto la certificazione THX ed offrono il supporto alle codifiche Dolby Digital e DTS per garantirvi un’eccezionale potenza sonora. Inoltre, è possibile collegare sino a sei dispositivi tramite la console di controllo, offrendo così una grande versatilità.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld