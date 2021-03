SEGA contro pirateria di Yakuza Like a Dragon, ma minaccia sito sbagliato

Non è certo una novità che le software house come SEGA decidano di combattere la pirateria, in questo caso di Yakuza Like a Dragon, l’ultimo titolo della popolare serie.

Ricordiamo che recentemente il titolo è stato proposto con un aggiornamento gratuito su PS5 per tutti i possessori della copia fisica su PS4, anche se il processo causò qualche piccolo problema.

La storia di oggi è sicuramente molto particolare: come segnalato da Kotaku, pare proprio che SEGA, nel tentativo di fermare la pirateria dell’ultimo gioco di Yakuza, abbia minacciato letteralmente il sito sbagliato.

Il sito coinvolto è SteamDB, una popolare piattaforma che segnala ogni tipo di statistiche relativi ai giochi inclusi nel catalogo Steam e che direziona gli utenti direttamente alle pagine ufficiali e che, soprattutto, non vende o distribuisce in alcuna maniera videogiochi.

Nel tentativo di fermare la pirateria di Yakuza Like a Dragon, SEGA ha minacciato il sito sbagliato.

Tuttavia, dopo aver ricevuto pressioni da SEGA, che sosteneva che SteamDB stesse venendo utilizzato per distribuire illegalmente copie pirata di Yakuza Like a Dragon, il proprietario è stato costretto a rimuovere temporaneamente la pagina per evitare ripercussioni legali.

Nel frattempo, ha cercato di mettersi in contatto con gli avvocati dell’azienda per spiegare che il sito non distribuisce copie pirata e per chiedergli di poter rimettere online la pagina senza subire conseguenze.

Le sue e-mail sono però state completamente ignorate, così Pavel Djundik ha chiesto aiuto su Twitter per spiegare la situazione e cercare di fare arrivare a qualcuno il suo messaggio, dopo aver ribadito pubblicamente che (ovviamente) SteamDB non supporta in alcun modo la pirateria.

SteamDB does not support piracy, it does not provide downloads, it does not sell keys, it does not link to any websites that do any of these activities. https://t.co/Cv33ml7Anm — Pavel Djundik (@thexpaw) March 29, 2021

Non è la prima volta che subisce minacce di questo tipo, che probabilmente vengono mandate dagli avvocati in base a delle ricerche su Google poco accurate, ma Pavel evidenzia che solitamente è sempre riuscito a contattarli e sistemare il problema.

In questo caso, è stato completamente ignorato e dunque spera che rendendo pubblica la cosa si riesca ad arrivare ad una pronta risoluzione: non ci resta che aspettare l’eventuale risposta di SEGA.

Le versioni next-gen della serie Yakuza sono arrivate prima su Xbox Series X piuttosto che su PS5: a quanto pare sarebbe stato frutto di un accordo fatto tra Microsoft e SEGA.

Nel frattempo, la software house può pregiarsi di un riconoscimento molto importante: Metacritic ha nominato SEGA il miglior publisher del 2020.