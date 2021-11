Sedia gaming economica ma di qualità? Ecco l’offerta del Black Friday!

La sedia da gaming rappresenta oggi il desiderio del videogiocatore che punta alla postazione al top, ed il mercato è ormai pieno di offerte ed alternative validissime tra cui scegliere. Anche IKEA si è buttata nel mondo dei prodotti da gaming! Ma c’è qualcosa di meglio della sedia da gaming, ed è la sedia da gaming BASETBL, il prodotto che vi consigliamo oggi negli sconti Early Black Friday di Amazon dedicati alle sedie gaming.

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Questa sedia da gaming è adatta per l’uso in giochi da ufficio e lavoro. La sedia da gaming BASETBL dal design ergonomico renderà la vostra postura seduta più confortevole. Le sue numerose regolazioni e il suo design solido ti promettono di trascorrere migliaia di ore di gioco in completa serenità.

Il cuscino del sedile della sedia gaming BASETBL è realizzato in spugna compressa ad alta densità, che offre un’eccellente durata, supporto e comfort. Pertanto, il cuscino del sedile può mantenere la sua forma e densità per lungo tempo. Il cuscino lombare della sedia da gioco sostiene perfettamente la parte inferiore della colonna vertebrale, mentre il cuscino dello schienale è regolabile all’infinito con un elastico.

E tutto questo, solo per oggi grazie al Black Friday di Amazon, è disponibile a soli €139,90 contro i €159,90 di listino, grazie allo sconto di 20€ applicabile tramite coupon con il quale potrete acquistare la sedia da gaming BASETBL al miglior prezzo.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Black Friday ancora disponibili