Sedia gaming Acer con luci LED RGB con il 42% di sconto su eBay!

La sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è ideale per passare tante ore davanti al monitor senza accusare alcuna stanchezza. Presenta un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, permettendo di regolare l’altezza del sedile e sostenere un peso fino a 150 Kg.

La sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è dotata di un sedile inclinabile con possibilità di blocco per aumentare il comfort, ad esempio inclinandolo indietro per un corretto allineamento della spina dorsale o in avanti per ridurre la pressione sulle gambe.

La sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è totalmente girevole a 360° e offre una base solida e robusta in grado di resistere alla prova del tempo, oltre a essere corredato da due cuscini imbottiti, uno riposa-collo e uno per il supporto lombare, entrambi regolabili per una comodità ottimale.

La sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è inoltre dotata di braccioli regolabili in altezza con movimento in 2D, così da personalizzare al massima la seduta in base alle vostre preferenze. La sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è rivestita completamente in pelle sintetica, mentre lo schienale offre un effetto stile fibra di carbonio.

Ovviamente, la caratteristica che spicca di più nella sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 è la presenza di luci a LED RGB personalizzabili con sette colori diversi, che corrono lungo il corpo dello schienale.

Solitamente la sedia gaming ACER ENERGY-GC1100 viene venduta a 349,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 199,90€, con un risparmio reale di oltre 150€ e uno sconto del 42%. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima sedia gaming a prezzo scontato!

