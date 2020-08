SecretLab Omega 2020: The Sexy Chair | Recensione

Ormai avere una sedia da gaming è diventato essenziale, sembra quasi che non se ne possa fare a meno, ma è davvero così indispensabile? E come si sta seduti su una sedia da 360€? Tutte domande a cui proveremo a dare risposta analizzando la nuova SecretLab Omega 2020.

Parliamo di una sedia da gioco dal look perfetto, curata in ogni minimo particolare. La versione da noi provata presenta un design total black, ricoperto di eco-pelle e tessuto scamosciato. La struttura in lega di alluminio dona alla sedia anche una perfetta stabilità.

Sarà però riuscita a impressionarci a sufficienza? È tempo di scoprirlo nel dettaglio.

Contenuto della confezione:

SecretLab Omega 2020

Istruzioni

Manuale di espansione garanzia

SecretLab Omega 2020 – The Sexy Chair

Comprare una sedia da gioco è puro sfarzo; diciamo la verità, non ne abbiamo davvero bisogno, eppure spesso la desideriamo. Esistono moltissime sedie da ufficio che, infatti, anche a prezzi più bassi, offrono una seduta molto più ergonomica. Eppure, quando vediamo una sedia da gaming, i nostri occhi iniziano a brillale e la voglia di comprarla sale in maniera esponenziale. Specialmente nel caso di SecretLab, che realizza prodotti dal design davvero eccellente (ottimi per fare un figurone durante le live!). Con ciò non vogliamo dire che le sedie da gioco non siano ergonomiche, ma spesso il loro prezzo è giustificato solo dalla cura per il dettaglio estetico.

Il look diventa quindi un particolare fondamentale, più importante quasi dell’ergonomia, un vanto che non può essere lasciato al caso. SecretLab in questo è perfetta: voto al design della SecretLab Omega 2020? 10! Sui modelli di punta non abbiamo sfarzi particolari, ma anzi colori molto sobri. L’accostamento è sempre perfetto e il dettaglio è studiato in maniera minuziosa.

Tantissime varianti a disposizione

Nelle edizioni classiche possiamo scegliere anzitutto tra tre differenti tipi di tessuto: PU Leather (eco-pelle), SoftWeave (tessuto) e NAPA Leather (vera pelle). A loro volta, le tre versioni offrono diversi tipi di colorazione. Per quanto riguarda il modello NAPA questo presenta solo la variante nera, la SoftWeave si mostra nelle versioni Cookier & Cream e Charcoal Blue, mentre la PU Leather sarà disponibile nei modelli Stealth (nera con cuciture rosse e dettagli in tessuto intrecciato), Black (eco-pelle nera con dettagli in camoscio nero), Classic (Nera e dettagli bianchi), Royal (Nera con dettagli blu) e Ash (Grigia con dettagli neri). La versione in eco-pelle, inoltre, presenta anche edizioni eSport e Speciali, con colorazioni che ricordano videogiochi, Film e serie TV o team del mondo competitivo.

Abbiamo provato la SecretLab Omega 2020 in versione PU Leather Black. Questo modello presenta un rivestimento completamente realizzato in eco-pelle nera, che viene di tanto in tanto interrotto da dettagli scamosciati: li notiamo sia sullo schienale (nei bordi anteriori) sia sulla seduta (sulla parte interna dei lati).

Esteticamente la sedia è molto pulita e super elegante. In generale, tutti i prodotti del brand sono indirizzati a un pubblico abbastanza maturo. Non sono sedie note per il loro look stravagante, seppure esistano diverse colorazioni che soddisfano tali requisiti. Si tratta in linea di massima di prodotti che stanno bene sia in una postazione da gioco sia in una da ufficio.

Nel modello da noi provato non abbiamo particolari livree, soltanto una base nera ed alcune scritte dello stesso colore. In alto, sulla parte frontale dello schienale, troviamo la scritta “SecretLab” con accanto il logo del brand, mentre sulla parte lombare il simbolo “Omega“. Sulla parte posteriore, invece, troviamo la stessa scritta “SecretLab”, sempre nella parte superiore, mentre la scritta “Omega” è disposta più in basso.

Pelle sì o pelle no?

Durante l’acquisto di una sedia nasce sempre l’interrogativo: pelle sì o pelle no? La pelle (o eco-pelle) è sicuramente più bella dal punto di vista estetico, fornisce quel senso di “superiorità” e l’impatto visivo è completamente diverso rispetto al normale tessuto. Questa però ha un grosso problema: l’estate. D’estate, infatti, tende ad appiccicarsi alla nostra pelle e, soprattutto, ha una traspirazione pari a zero. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di testare la SecretLab Omega 2020 in piena estate, ma pensiamo si possa comportare in maniera analoga alla nostra fidata DXRacer.

Dunque, all’interrogativo sopra citato, la risposta non è sicuramente la stessa per tutti. Se siete alla ricerca del look perfetto e non vi importa della traspirazione (o avete un buon condizionatore) allora la pelle è la vostra scelta, al 100%. Se invece siete più interessati alla praticità (e non volete incollarvi a causa del caldo), il tessuto è la vostra soluzione.

Di cosa è fatta la SecretLab Omega 2020?

Un breve accenno va fatto anche ai materiali impiegati nella costruzione della SecretLab Omega 2020. La struttura base è realizzata in lega di alluminio. Tutta la sedia è poi ricoperta di una schiuma polimerizzata a freddo. I poggia gomiti sono realizzati in schiuma, leggermente sagomati.

I cuscini, invece, presentano un’imbottitura in memory foam. Quello cervicale, inoltre, mostra al suo interno un gel di raffreddamento che dovrebbe tenerci più freschi durante l’utilizzo.

La SecretLab Omega 2020 si adatta a chiunque?

Prima di analizzare tutte le misure e regolazioni possibili dobbiamo ricordare che SecretLab ha ideato differenti modelli in base ad altezza e peso. La collezione è composta da: Omega (adatta ad un pubblico di altezza inferiore a 180 cm e peso minore di 110 Kg), Titan (per altezze tra 175 e 200 cm e peso inferiore a 130 Kg) e Titan XL (per altezze tra 180 e 208 cm e peso tra 100 e 180 Kg).

Dunque, dopo aver fatto questa breve premessa, addentriamoci nei dettagli relativi alle dimensioni.

Le dimensioni nel dettaglio

La SecretLab Omega 2020 è una sedia abbastanza grande, ma non troppo ingombrante. È alta circa 135 cm nella sua massima regolazione e circa 125 cm nella minima, mentre l’ingombro laterale massimo è di 70 cm circa.

Scendendo ancora più nel dettaglio, abbiamo uno schienale lungo 80 cm e largo 53 cm. La seduta, invece è profonda 49 cm e larga 36 cm (senza i bordi) e 56 cm con i bordi compresi. I poggia gomiti sono distanti tra di loro 62 cm, nella minima regolazione, e 70 cm nella massima.

Sebbene la SectretLab Omega 2020 dovrebbe essere indicata per un’altezza dai 160 ai 180 cm, personalmente l’ho trovata leggermente ampia (la mia altezza è di circa 160 cm). Diversamente, però, sembra calzare perfettamente per una statura dai 175 ai 180 cm.

La SecretLab Omega 2020 offre anche diverse regolazioni

Un appunto va fatto anche alle possibili regolazioni. Anzitutto la SecretLab Omega 2020 può essere regolata in altezza, con una differenza di circa 10 cm tra minimo e massimo. In aggiunta lo schienale è reclinabile e spazia tra un angolo di 80° e uno di 165°. La sedia permette inoltre di usufruire della funzione “dondolo”, anche questa regolabile tramite una manopola posta sotto il sedile.

Anche i poggia gomiti offrono diverse regolazioni e potremo muoverli in quattro direzioni: altezza, larghezza, rotazione e profondità. La regolazione è molto semplice e avviene per mezzo di due pulsanti posti sui lati.

Si sta davvero bene seduti su una sedia da gioco?

Spesso e volentieri, siamo più propensi a scegliere una sedia per la sua estetica che non per la sua comodità. Se dovessimo parlarvi solo di comodità, con tutta onestà, non vi consiglieremmo una sedia da gioco. Come accennavamo, ci sono sedie da ufficio più ergonomiche, anche se con un design che è lontano da quello che i giocatori vogliono. Con ciò non vogliamo dire che la seduta su una sedia da gioco non sia buona, assolutamente, ma spesso si tratta di un compromesso tra estetica e comodità.

Dunque, nel dettaglio, com’è questa SecretLab Omega 2020? Onestamente non vincerebbe il premio per la migliore ergonomia. Nonostante infatti ci siano diversi pro, la sedia presenta anche numerosi contro in fattore comfort.

Una prima nota va fatta in merito alla durezza del materiale – un punto che vogliamo sottolineare, sebbene non sia esattamente contro l’ergonomia. Ricordiamo che una seduta più rigida, infatti, dovrebbe consentire alla schiena una migliore distribuzione del peso, e quindi una postura corretta. Passare molte ore su una sedia rigida, tuttavia, potrebbe non essere così comodo.

Un fattore che ci lascia invece davvero titubanti è lo schienale, che presenta una forma lontana dalle migliori. Perché? Perché, per avere una postura corretta, la posizione da assumere è quella che ci vede con la schiena dritta, sorretta sulla curva naturale del corpo. La SecretLab Omega 2020, invece, presenta una curvatura dello schienale quasi opposta. Se, quindi, senza cuscino lombare, ci si appoggia completamente, la schiena assume una postura scorretta.

Perché nelle foto la SecretLab Omega 2020 non ha mai i cuscini?

Spesso e volentieri le sedie da gioco sono accompagnate dai cuscini (lombari e laterali) che aiutano ad assumere la corretta posizione. Ovviamente la SecretLab Omega 2020 non fa eccezione.

Anche questa è fornita insieme ai cuscini, eppure non li vediamo quasi mai nelle foto: perché? Sembra quasi che inserire dei cuscini sia sinonimo di minore qualità. A livello estetico, forse, è così. La sedia, senza questi accessori, risulta molto più professionale. I cuscini però non hanno un ruolo estetico, bensì funzionale – e su questo SecretLab deve ancora lavorare un po’.

Sia quello lombare, sia quello cervicale sono parecchio scomodi. Il motivo è semplice: non sono regolabili. Nessuno dei due può muoversi – o, meglio, nessuno dei due può essere sistemato con il giusto supporto. Quello cervicale, ancorato per mezzo di un elastico, può scendere leggermente o salire, ma il gap è davvero minimo. Inoltre, non rimanendo ancorato si muove e sposta a ogni movimento della nostra testa.

Va ancora peggio con quello lombare. Innanzitutto, è parecchio esteso e, per persone della mia altezza, è troppo grande. Inoltre, come per l’altro, non esiste un sistema di regolazione, quindi lo possiamo sì muovere, ma basta un minimo spostamento per perderlo dalla posizione desiderata.

A chi è indirizzata la SecretLab Omega 2020?

Non vogliamo addentrarci nuovamente nei dettagli, largamente esposti qualche riga sopra, ma vogliamo dare un breve consiglio. Anzitutto crediamo che la SecretLab Omega 2020 sia destinata a tutti coloro che sono interessati più al look rispetto al resto. Naturalmente con questo non vogliamo dire che la seduta sia terribile, ma c’è di sicuro di meglio in circolazione. Lo stile, invece, è qualcosa che non si trova facilmente da altre parti.

Il design, soprattutto in questa versione Black, è molto sobrio ed elegante. Il pubblico di destinazione è quindi maturo e non troppo stravagante. Parliamo di un utente che vuole mostrare sfarzo, ma senza esagerare. È una sedia che si adatta perfettamente anche a un ambiente di lavoro. Perfetta per chi vuole mostrare stile e sobrietà.