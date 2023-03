Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 in sconto! Risparmi il 16%!

Avete mai sentito il bisogno di avere più spazio di archiviazione sulla vostra PS4 o PS5 per poter salvare tutti i giochi preferiti senza dover fare spazio nell’unità interna o scaricare nuovamente i titoli desiderati? Grazie ad Amazon, finalmente avete la possibilità di risolvere il problema. Infatti, il noto portale e-commerce sta offrendo la possibilità di acquistare l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS5 e PS4 ad un prezzo molto conveniente.

Grazie a Seagate, uno dei principali produttori di dispositivi di archiviazione al mondo, e alla collaborazione con Sony, è stato creato un hard disk esterno dal design elegante e compatibile al 100% con la vostra console PS4 o PS5. Con 4 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo, non dovrete più preoccuparvi di dover fare spazio per i vostri nuovi giochi.

Con un’interfaccia USB 3.2 Gen 1, l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 garantisce una velocità di caricamento ottimale per tutti i titoli PS4. Inoltre, non è necessario alcun cavo addizionale, quindi potrete godervi la massima libertà di movimento senza preoccuparvi di dover collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione.

Il design elegante e raffinato dell’hard disk esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 lo rende perfettamente integrabile con qualsiasi postazione, garantendo una perfetta armonia tra il vostro sistema di gioco e l’arredamento.

Di solito venduto a 159,99€, l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 4 TB per PS4 e PS5 è ora disponibile a soli 134,99€, con uno sconto del 16%, grazie a un’offerta imperdibile.

