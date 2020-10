Scopri le offerte Voidu sui videogame tripla A!

Il noto store digitale Voidu ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare diversi titoli tripla A a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Ad esempio gli amanti del calcio che desiderano vestire i panni di un allenatore di una squadra potrebbero essere interessati anche a Football Manager 2021, acquistabile a soli 30,58€. Il titolo vi farà assumere il ruolo del manager responsabile di una squadra di calcio e dello staff che la circonda. Pubblicato da Sega, Football Manager 2021 offrirà diverse novità e gli aggiornamenti al gameplay consentiranno di ottenere un livello di realismo senza precedenti, rendendo l’esperienza ancora più profonda e coinvolgente.

Oppure abbiamo il recente Star Wars Squadrons, che include alcune straordinarie meccaniche dogfight in prima persona, oltre a combattimenti multiplayer 5 V 5, una storia del tutto inedita, il supporto alla VR e il cross-play tra i giocatori console e PC. Tra le caratteristiche del gioco, Star Wars: Squadrons offre un sistema di personalizzazione dei mezzi spaziali (dalla cabina di pilotaggio, sino agli esterni della nave). Ma non solo: chiunque vorrà potrà dedicarsi a una ricca una campagna per giocatore singolo, ambientata subito dopo la leggendaria Battaglia di Endor vista nel film Star Wars Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi.

Ultimo, ma non certo per importanza, Red Dead Redemption 2, prequel dell’originale Red Dead Redemption. Firmato da Rockstar Games, il gioco è un open world in cui i giocatori vestono i panni di Arthur Morgan, un pistolero membro della gang di Dutch Van Der Linde, in fuga dopo un colpo andato storto. A cavallo come Arthur, gli utenti si trovano alle prese con missioni da fuorilegge, ma anche con ruoli da cacciatori di taglie, con la caccia e altre attività del Selvaggio West, in un open world pulsante e vivo che ha cambiato le regole del gioco.

N.B.: Per ottenere il prezzo indicato di seguito è necessario utilizzare il coupon “Voidu20%off” in fase di checkout

Offerte Voidu sui videogame tripla A