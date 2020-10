Scopri le offerte tech di Zavvi: tante mini console in offerta!

Un po’ tutti noi siamo nostalgici quando si inizia a parlare dei videogiochi che hanno caratterizzato la nostra infanzia, oppure che, ancora oggi, ci affascinano per il loro stile tipicamente retrò e diverso a quello che ci hanno abituato i prodotti moderni. Attualmente su Zavvi è in corso una promozione che vi consentirà di acquistare diverse mini console a prezzi davvero interessanti, costituendo in tal modo un potenziale regalo di Natale per conoscenti o per noi stessi.

Partiamo con AT Games Retro Arcade Legends Flashback Blast, console costituita in pratica dal solo controller wireless e da un dongle HDMI da collegare alla TV che contiene ben dodici classici arcade, tra cui Space Invader e Burger Time. La risoluzione utilizzata è 1080i, più per sufficiente per godersi appieno qualche ora spensierata in compagnia di videogiochi impressi per sempre nella storia.

Nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a diffondersi le repliche di diversi cabinati arcade, sia di dimensioni più simili a quelli reali che, come in questo caso, in formato ridotto. Si tratta di prodotti che ben si adattano ad essere esposti sulle mensole di qualsiasi videogiocatore che si rispetti, sempre pronti per essere ripresi in mano ed offrire una partita veloce. In questo momento, su Zavvi potete trovare le riproduzioni miniaturizzate di Bad Dudes, Burgertime, Dig Dug e Karate Champ. Il prezzo di vendita, particolarmente basso, invita quasi a collezionarli tutti, così da costituire una sorta di mini sala giochi personale a casa propria.

Offerte imperdibili sulle mini console su Zavvi

