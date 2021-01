Scopri le offerte eBay dedicate allo smart working!

L’attuale situazione mondiale causata dalla pandemia di COVID-19 ha costretto tantissime persone a passare al cosiddetto “smart working”, passando, quindi, a lavorare da casa. Questo, tuttavia, ha causato alcuni problemi. Infatti, non tutti a casa dispongono di una postazione di lavoro in grado di sostituire pienamente quella da ufficio. Non parliamo solo dei dispositivi tecnologici veri e propri, come notebook, PC desktop e smartphone, ma anche tutto quello che ruota intorno alla persona, a partire da una sedia in grado di fornire un adeguato comfort o una scrivania abbastanza ampia. Pensando a queste esigenze, il noto portale eBay ha lanciato un’interessante promozione nella quale trovate tutto quello che vi serve per lavorare da casa con sconti sino al 60%.

Ad esempio, tra i vari articoli in offerta troviamo la sedia da ufficio in tessuto linee ergonomiche con poggiatesta design SEPANG, proposta a soli 79,95€, rispetto ai 219,95€ di listino, caratterizzata da un design semplice e funzionale in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro. La lavorazione vede l’impiego di materiali di alta qualità, con una scocca resistente e dotata di un pratico sistema basculante per accompagnare i movimenti del corpo e supportare la schiena in modo ottimale. La comodità della seduta è garantita dal cuscino imbottito in tessuto e dai braccioli dai bordi arrotondati.

Per completare la vostra postazione potreste inoltre considerare la scrivania angolare moderna in legno con cassetto armadietto e mensole HOMCOM su cui mettere il vostro computer portatile, come il Lenovo V15, accompagnato da un tablet come l’Apple iPad 2020, mentre, per replicare l’usuale vita da ufficio, potreste posizionare nella stanza una bella macchina caffè A Capsule A Modo Mio Lavazza. Insomma, su eBay trovate tutto il necessario per affrontare al meglio lo smart working.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in sconto su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli articoli dedicati allo smart working presenti nella promozione del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Categorie di prodotti

Offerte ancora disponibili