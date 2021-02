Scopri le nuove offerte sui film Disney in home video!

In occasione dei Popcorn Days, Amazon ha lanciato una serie di offerte per “portare il cinema a casa vostra”. Tra queste, è stata lanciata un’iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi film Disney a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Se siete fan della saga di Guerre Stellari, di certo non potete lasciarvi sfuggire la Steelbook in edizione limitata di Star Wars L’Ascesa Di Skywalker, proposta a soli 15€, rispetto ai 25,49€ usuali di listino. La pellicola cinematografica, che termina la saga degli Skywalker, vede Rey, ultimo allievo del maestro Jedi Luke Skywalker, affrontare nuovamente il Primo Ordine e Kylo Ren, nonché porre fine al potere dell’Imperatore.

Se amate il mondo Marvel, invece, sicuramente sarete attirati da Avengers Infinity War e Marvel’s Avengers Endgame, entrambi acquistabili in formato 4K a soli 15€, che terminano il primo ciclo del Marvel Cinematic Universe con due strepitosi film che vi terranno incollati alla sedia. Non manca nemmeno l’ultimo capitolo delle avventure degli X-Men, X Men: Dark Phoenix, che potete portarvi a casa a soli 8,79€. Passando ai prodotti più tipicamente associati alla Disney, troviamo il Blu Ray 4K de Il Re Leone, rifacimento in Live Action dello storico film d’animazione, oltre al cofanetto che comprende entrambi gli episodi di Frozen.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su film Disney tra gli sconti di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

