Scopri come ottenere un buono da 15 euro per il Black Friday di Amazon!

Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di ricevere un buono sconto di ben 15€ da utilizzare per il vostro prossimo ordine.

Per ricevere il buono sconto di 15€, spendibile su un ordine di almeno 30€ effettuato tramite l’app Amazon, non dovrete fare altre che effettuare il primo accesso sulla App Amazon tra le ore 00:00 del 4 novembre 2020 e le ore 23:59 del 15 gennaio 2021. Se siete eleggibili per la promozione, potete richiedere il buono sconto di 15€ accedendo al vostro account nell’App Amazon, e poi cliccando sul banner che compare in homepage nell’App Amazon. Dopo aver cliccato sul banner, il buono sconto verrà applicato al vostro account account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App Amazon entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2021.

Ricordiamo che l’offerta è disponibile solo sulla App Amazon per iPhone o Android phone. È esclusa l’App Amazon per tablet Android, Windows Phone o iPad.

Di seguito potete consultare termini e condizioni della promozione:

Termini e condizioni I clienti che effettuano il primo accesso al proprio account dalla App Amazon tra le ore 00:00 del 4 novembre 2020 e le ore 23:59 del 15 gennaio 2021 (il Periodo) riceveranno un buono sconto di 15 Euro spendibile su un ordine di almeno 30 euro effettuato tramite l’App Amazon e relativo a prodotti venduti e spediti da Amazon (“l’offerta”). L’ offerta è valida in caso di primo log-in effettuato nel periodo della promozione. Se il cliente ha già effettuato in passato l’accesso all’App Amazon, pur senza effettuare alcun acquisto, l’offerta non è applicabile. Se l’offerta non è applicabile, il cliente vedrà l’avviso “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta” sulla pagina promozionale

La promozione si applica esclusivamente ai clienti eleggibili che sono stati selezionati, e a cui è stata inviata una email o una notifica da Amazon.it o che hanno visualizzato la promozione sul sito Amazon.it a seguito del Login.

L’ offerta è disponibile solo sulla App Amazon per iPhone o Android phone. E’ esclusa la App Amazon per tablet Android, Windows Phone o iPad.

Per essere eleggibili per l’offerta, occorre avere un account Amazon già valido creato entro il 30 settembre 2020

Ciascun cliente può beneficiare dell’offerta una sola volta e per un solo account. L’ offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso, né è trasferibile a terzi.

Nel caso in cui l’offerta sia applicabile, il cliente può richiedere il buono sconto di 15 Euro cliccando sul banner che compare nella homepage dell’App Amazon effettuando il primo accesso al proprio account. Dopo aver cliccato sul link, il buono sconto di 15 Euro sarà applicato automaticamente al suo account.

Il saldo del buono sconto non è visualizzabile dall’account ma verrà detratto in automatico dal saldo finale del primo acquisto idoneo effettuato dal cliente su Amazon.it.

Il buono sconto è spendibile fino alle ore 23:59 del 31 gennaio 2021.

Per beneficiare della promozione è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata

Il buono sconto non verrà rimborsato, né potrà essere riutilizzato in caso di restituzione o cancellazione dell’ordine effettuato mediante l’utilizzo del buono sconto. Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa promozione in qualsiasi momento.

Il buono sconto non è convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per un ordine di almeno 30 euro effettuato tramite l’App Amazon e relativo a prodotti venduti e spediti da Amazon, esclusi libri, prodotti digitali (quali ebook, Alexa, Dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3), alcolici, Buoni Regalo, ereader Kindle e tablet Fire. Sono inoltre esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon.

Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima d’acquisto. Non concorrono altresì al raggiungimento di questa soglia, gli importi pagati con buono sconto.

Si applicano le Condizioni Generali di Uso e Vendita e le Condizioni d’uso dei buoni sconto di Amazon.it.

