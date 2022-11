Xbox sta rimborsando e annullando gli acquisti del big venduto a soli 76 centesimi

Brutte notizie per i fan che avevano approfittato di una clamorosa svista di Xbox Store: pare che la casa di Redmond non sia rimasta a guardare e abbia deciso di prendere provvedimenti, annullando tutti gli ordini per un big venduto a poco più di 70 centesimi.

In occasione delle offerte proposte per il Black Friday, Microsoft aveva infatti offerto sul suo store anche un’offerta clamorosa per un big presente sul suo catalogo e disponibile anche su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Grazie a una incredibile promozione, ovviamente corretta dopo pochi istanti, è stato infatti possibile acquistare il bundle con Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5, offerti in entrambi casi con le rispettive Premium Edition, a soli 76 centesimi sullo store svedese, ma valido anche per gli utenti residenti in altri paesi. Inclusa anche l’Italia.

Un colpaccio vero e proprio che, data la natura dell’affare, era improbabile che potesse essere confermato senza conseguenze: come riportato da Pure Xbox, molti utenti hanno iniziato a scoprire tra i loro messaggi privati su console una notifica che speravano non arrivasse mai, seppur ampiamente prevedibile.

A differenza di quanto accaduto in un’occasione simile con FIFA 23, con EA Sports che scelse di onorare le vendite del loro ultimo big calcistico a soli 6 centesimi sugli store indiani, Microsoft ha avvisato gli utenti che hanno approfittato dell’affare che stanno rimuovendo il bundle dal loro catalogo, procedendo con un rimborso completo:

«Recentemente hai acquistato il Pacchetto Premium Edition di Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5. Sfortunatamente, a causa di un prezzo inesatto, stiamo cancellando il tuo ordine, rimborsando qualunque pagamento effettuato e lo rimuoveremo dalla tua lista “I miei giochi e app”. Ci scusiamo per l’inconveniente».

Insomma, una vera e propria doccia fredda per i fan che hanno potuto approfittare di un grandissimo colpo soltanto per pochi giorni: ora sarà necessario acquistarli a quello che è il vero prezzo in offerta su Xbox Store, ovvero 79,99€ invece di 199,99€.

Oppure, più semplicemente, accontentarsi delle edizioni incluse gratuitamente su Game Pass, che non propongono però molti dei contenuti aggiuntivi presenti nel bundle.