Sconti imperdibili per la settimana Mediaworld dedicata ai single!

La nota catena MediaWorld ha lanciato la promozione “Single Week” che, fino al prossimo 11 novembre, consente di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato appartenenti alle più disparate categorie. In questa notizia ci concentreremo principalmente alle offerte inerenti al mondo videoludico, ma più in basso trovate anche i link alle altre tipologie di prodotti.

Partiamo dal bundle di PS4 Slim con FIFA 21, che include una PS4 dotata di un hard disk da 500GB, un controller DualShock 4, una copia fisica di FIFA 21, un codice promo Playstation Plus di 14 giorni e un codice promo FUT 21.

Playstation 4 Slim è la versione più sottile e leggera dell’originale PS4 ed è equipaggiata con un disco fisso meccanico da 500GB pe memorizzare giochi ed applicazioni. La macchina costituisce il cuore dell’Home Entertainment, in quanto è in grado di soddisfare i gusti degli appassionati di giochi, film in HD, televisione e musica con contenuti eccellenti. Il joypad Dualshock 4, grazie alle doppie levette analogiche, ai pulsanti migliorati e al touchpad capacitivo, offre il controllo totale sul gioco.

Ad accompagnare la console troviamo il nuovissimo FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021 disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Solitamente il bundle di PS4 Slim con FIFA 21 viene proposto a 349,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 289€, risparmiando quasi 61€.

Piuttosto interessante anche il recentissimo Marvel’s Avengers per PS4, action avente come protagonista i celeberrimi personaggi Marvel, che potete acquistare a soli 54,99€.

Offerte Single Week su Mediaworld

Altre categorie

Altre offerte Mediaworld