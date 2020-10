Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato.

Ad esempio, potete effettuare la prenotazione di Cyberpunk 2077 a soli 45,19€, anziché ai soliti 60€. Cyberpunk 2077 è un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche.

Vestirete i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrete personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio, ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farete plasmerà la storia ed il mondo intorno a voi.

Piuttosto interessante anche The Witcher III: Wild Hunt nella sua edizione Game Of The Year, quindi comprensiva di tutti i DLC e le espansioni Hearts Of Stone e Blood And Wine.

The Witcher III: Wild Hunt è un gioco di ruolo incentrato sulla trama ed ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. Il mondo di gioco ha dimensioni davvero generose ed impiegherete decine di ore prima di giungere ai titoli di coda. Inoltre, questa edizione contiene anche le espansioni Heart Of Stone e Blood And Wine, le quali offrono ben cinquanta ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche ed aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo.

Infine, se volete affrontare orde di demoni che sbucano da tutte le parti, Doom Eternal, seguito del reboot di successo della serie uscito nel 2016, fa proprio al caso vostro per soddisfare la vostra sete di sangue.

Sconti fino all’80% nelle nuove offerte di CDKeys!