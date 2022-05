Sconti fino al 50% sui monitor gaming MSI in occasione della Gaming Week Amazon!

Anche oggi, mercoledì 4 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi ci sono quelle relative ai monitor gaming a marchio MSI in occasione della Gaming Week, tra cui l'MSI Optix MPG341CQR

Il monitor gaming MSI Optix MPG341CQR è equipaggiato con un pannello VA curvo da 34″ a risoluzione 3440×1440 pixel in formato 21:9 con raggio di curvatura 1800R. La frequenza di aggiornamento del display è pari a 120Hz, mentre il tempo di risposta è di un solo ms, consentendo di avere un’elevata responsività ai comandi ed una visione sempre ultra fluida.

Il monitor gaming MSI Optix MPG341CQR è certificato VESA DisplayHDR 400 e quindi è in grado di produrre immagini con maggiori dettagli, una gamma più ampia di colori e un aspetto più simile a quello che viene visto dall’occhio umano rispetto ai monitor tradizionali.

Il monitor gaming MSI Optix MPG341CQR supporta sia Picture in Picture (PIP) sia Picture by Picture (PBP) per creare una varietà di layout personalizzati per massimizzare il flusso di lavoro o l’impostazione di gioco. Con l’esclusiva app di controllo MSI potete dividere rapidamente fino a 5 pannelli e fornire fino a 10 modalità split per diverse situazioni di multitasking.

Il monitor gaming MSI Optix MPG341CQR supporta sia Picture in Picture (PIP) sia Picture by Picture (PBP) per creare una varietà di layout personalizzati. Con l'esclusiva app di controllo MSI potete dividere rapidamente fino a 5 pannelli e fornire fino a 10 modalità split per diverse situazioni di multitasking.

