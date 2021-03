Schede di memoria, SSD e hard disk Sandisk e Western Digital in sconto tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 23 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a schede di memoria e hard disk Sandisk e Western Digital che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Ad esempio, tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, se proprio avete bisogno di tanto spazio di archiviazione, trovate il Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro, proposto a soli 2.569,99€, rispetto ai 3.075,99€ di listino, per un risparmio reale di ben 506€. Si tratta di un NAS domestico equipaggiato con il processore Intel Pentium N3710 quad core da 1,6GHz, accompagnato da 4GB di memoria DDR3L. Il Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro è il dispositivo ideale per organizzare i file ed ottimizzare il flusso di lavoro. Inoltre, grazie al sistema di transcodifica video integrata, potrete effettuare lo streaming di contenuti multimediali in HD su tutti i vostri dispositivi tramite Plex.

Il modello in offerta è già completo di hard disk per un totale di ben 56TB di spazio disponibile. I vostri dati saranno accessibili non solo nella rete locale, ma anche all’esterno ed il software My Cloud Pro Series consente di configurare al meglio il prodotto in base alle vostre esigenze. La sicurezza è garantita dalla possibilità di proteggere le informazioni contenute all’interno con password e crittografia dei volumi AES a 256 bit. Ma non è tutto! Il Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro, in virtù delle sue due porte di alimentazione, è in grado di proteggere i dati anche in caso di guasto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su schede di memoria e hard disk Sandisk e Western Digital tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon su schede di memoria e hard disk Sandisk e Western Digital

