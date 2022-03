Scarpe e sneaker delle migliori marche con sconti sino al 73% su eBay! Approfittatene!

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una serie di offerte imperdibili sulle scarpe e sneaker, consentendovi di portarvi a casa prodotti di qualità a prezzi eccezionali! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Partiamo con le ottime Superga 2750-COTU CLASSIC, proposte al prezzo molto conveniente di 19,99€ invece che i 59€ del prezzo base (per un risparmio reale di 39,01€, pari al 66% sul prezzo di listino). Passiamo poi alle performanti Adidas Advantage bianco verde stile Stan Smith, proposte al prezzo di 39,90€ contro i 70€ del costo base, per poi arrivare alle altrettanto splendide Puma Rs-X Toys, offerte al costo di soli 59,99€ contro i 110€ del prezzo base.

Le offerte continuano con le bellissime Diadora Camaro, proposte al costo davvero molto basso di 44,90€ contro i 80€ del prezzo base, cui seguono le Lumberjack Modello Vendor offerte a soli 36,99€ contro i 69,99€ del costo di listino originale. Molto comode anche le Puma City Rider, offerte al prezzo scontato di 68,90€ contro i 90€ del costo base.

Ultime ma non meno importanti, le Converse All Star Ox Optical proposte in saldo a soli 44,90€ contro i 70€ del prezzo originale, seguite dalle Vans SK8-Hi disponibili al costo di 69,90€ contro gli 85€ base, concludendo con le sorprendenti Diadora Heritage Game C Dirty a soli 44,99€ contro i 125€ del prezzo di listino.

Questi sono solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

