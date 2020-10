Scarpe Adidas, Diadora e New Balance in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle scarpe Adidas, Diadora e New Balance.

Partiamo con le ottime Scarpe Sneaker Uomo DIADORA Modello Olympia, proposte al prezzo molto conveniente di 34,99€ invece che i 59,99€ del prezzo base (per un risparmio reale di ben 35€, pari al 50% sul prezzo di listino). Passiamo poi alle performanti Scarpe Adidas Stan Smith, proposte al prezzo di 77,90€ contro i 94,05€ del costo base, per poi arrivare alle altrettanto splendide Scarpe New Balance GM 500, offerte al costo di soli 47,90€ contro i 69,99€ del prezzo base.

Le offerte continuano con le bellissime Scarpe Sneaker Uomo DIADORA Modello Game P 3, proposte al costo davvero molto basso di 34,99€ contro i 69,99€ del prezzo base, cui seguono le Scarpe New Balance ML 574 offerte a soli 59,90€ contro i 90€ del costo di listino originale. Molto comode anche le Scarpe Reebok Classic Leather, offerte al prezzo scontato di 59,90€ contro i 89,95€ del costo base.

Ultime ma non meno importanti, le Scarpe Adidas Strutter proposte in saldo a soli 43,90€ contro i 54,95€ del prezzo originale, seguite dalle Scarpe Vans Old Skool disponibili al costo di 59,90€ contro i 80€ base, concludendo con le sorprendenti Scarpe Adidas Chaos a soli 51,90€ contro i 74,95€ del prezzo di listino.

