Samsung Odyssey G5, ottimo monitor gaming sotto i 300€ in occasione del Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al monitor gaming Samsung Odyssey G5, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Samsung Odyssey G5 è un monitor perfetto per il gaming più estremo. È dotato di un display IPS piatto da 27″ a risoluzione 2.560×1440 pixel (rapporto di aspetto 16:9), HDR 10 e un refresh rate di 165 Hz per offrire le migliori prestazioni sia su PC che su console di ultima generazione.

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella dell Full HD, la risoluzione WQHD vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 ha anche un tempo di risposta di 1ms, inoltre, è perfetto per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

In virtù dell’HDR 10, sul monitor gaming Samsung Odyssey G5 ogni scena di gioco prende vita in un caleidoscopio di colori brillanti e realistici. Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una visione fluida, priva di tearing e stuttering.

Solitamente il monitor gaming Samsung Odyssey G5 viene venduto a 346,40€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 299,90€, con sconto del 13%! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse per lavorare a prezzo scontato!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!